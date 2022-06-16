Ефимов В.А. Мировых валют больше не будет. Блокчейн и деньги будущего. Часть 1.
“Экосистема и экономика созидания. Мировоззренческий тупик современных денег. Деньги будущего, как новая онтологическая сущность: переход от их овеществления к миссии технического обслуживания отношений и ценностей. Рост объёма транзакций как критерий повышения ценности денег будущего. Взаимосвязи: “структура и состав данных – алгоритм действия”. Деньги универсальные и специализированно целевые”.
Фонд экономики созидания: https://youtube.com/channel/UCkOWD6QIgJ5qAFP_2NBG9kA
Не будет частной собственности, только кредит, а расчетная единица будет всегда. Еще доживём, когда общество обсчитает в баллах не тока стаж, но чела в целом. Как в библии – взвешаны и проданы.