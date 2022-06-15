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Зачем Европа вновь идёт против России

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Почему Европа на самом деле принимает невыгодные ей санкции? Что заставляет европу идти тотальной гибридной войной против России? Насколько Европа зависима от США на самом деле? Об этом говорит историк, политический эксперт Игорь Шишкин.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=lLH4Lwhn7rw
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