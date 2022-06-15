Экономика, не зависящая от санкций. Валентин Катасонов
Какие могут быть действенные способы борьбы с санкциями? Как построить экономику будущего, независящую от внешних воздействий? Мнение доктора экономических наук Валентина Катасонова.
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