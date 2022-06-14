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Поправки к законам о национальной безопасности

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В Госдуме принят в первом чтении приняты поправки по вопросам национальной безопасности:

1. За участие в вооруженном конфликте или военных действиях за рубежом против интересов России – до 20 лет тюрьмы и 500 000 рублей штрафа.

2. За сотрудничество с иностранными спецслужбами (сбор информации и сведений используемых против ВС РФ) и поддержание контакта с ними против интересов России – до 8 лет тюрьмы и 1 000 000 рублей штрафа.

3. За призывы к осуществлению деятельности направленной против безопасности государства – до 4 лет тюрьмы и различные штрафы.

4. За аналогичные призывы с помощью СМИ и сети интернет – до 5 лет тюрьмы.

5. За вербовку, обучение и использование наемников в вооруженном конфликте против России – до 18 лет тюрьмы. В случае, если в наемничество вовлекаются несовершеннолетние – до 20 лет тюрьмы.

В общем, гайки ожидаемо продолжают закручивать.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7677197.html
Метки: государственная дума, государственная измена, право, Россия, шпионаж
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 24287 20249
    марина четыре часа назад

      дааааа-почти ,как на западе -нет больше других мнений ,кроме озвученного соловьевым кто же будет на сайтах теперь..
      п.с но и есть хорошее в этом-спящие могут теперь не просыпаться

      • 17241 15691
        Русамарина четыре часа назад

          Когда речь идет о судьбе России и Русской цивилизации
          необходимы сплоченность и единство по всей стране, а на пятую
          колонну (иноагентов ) и коллаборационистов надеть намордник.

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