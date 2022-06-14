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Их ответ “Армате”

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Их ответ "Армате"

В последние дни, с разницей буквально в пару дней, засветился сначала концепт следующего поколения танка "Абрамс" (пока весь в тени, но детали — видны), а потом и демонстраторы EMBT (https://t.me/fotozak/3424) (плакат с его характеристиками можно посмотреть тут (https://i.imgur.com/XhLobQe.png)) и KF51 "Panther"(о ней отдельно ниже). А т.к. между европейцем и американцем (https://t.me/fotozak/3437) много общего, можно попробовать суммировать взгляд западного танкостроения на танки 2020-х годов — благо после десятилетий летаргии и умеренных модернизаций мы наконец-то увидели что-то новое. Потихоньку приближающееся к развёртыванию семейство Арматы тут совершенно точно причём.

По степени новизны новинки явно выделяются на фоне предыдущего, "азиатского" поколения основных боевых танков разработки 2000-х годов (корейский к2, японский тип 10, китайский тип 99А, турецкий Алтай и т.п.). Те ничего принципиально нового из себя всё же не представляли.

1. Западные танкостроители схватились за голову: с неуклонно растущей боевой массой машин наконец-то решили что-то делать, вернув её к ~60 тоннам — несколько больше того, с чего когда-то начинали, но прогресс огромный. В зените эволюции современные западные ОБТ уверенно ушли за 70 т в стандартной конфигурации и могли достигать 80 и более тонн с различным навесным оборудованием.

2. Башни и Абрамса, и EMBT не поленились пересобрать с нуля — так, чтобы весь зоопарк новых устройств, сенсоров и активной защиты на них стоял нормально, не мешая друг другу. Большой прогресс. Башни при этом остались обитаемые (по образцу таких танков как Леклерк и К2), но сам объём обитаемого пространства в них минимизирован.

3. Даже к последним упирающимся пришёл автомат заряжания. А разговоров-то было! При этом возможно — возможно! — БК в обитаемом объёме танка больше нет вообще: весь порох теперь в башне, по сути отдельно от людей. Возможно, при этом БК орудия окончательно свёлся к одному лишь содержимому забашенной ниши, но пока сложно сказать.

4. Экипаж всё равно решено сохранить на уровне 4 человек. Теперь 4-й член экипажа отвечает за пушечную ДУМВ, дроны и прочую сетецентрику и наблюдение. Не иначе как триумфальное возвращение джедая стрелка-радиста! Даже на старое место посадили.

5. Обращает на себя внимание новая (отнюдь не первая) попытка воткнуть дистанционно-управляемый модуль с 30мм автоматической пушкой на танк — учитывая возможное сокращение БК, это логично. Опять же, можно стрелять в малые беспилотники на поле боя. У "европейца" таких ДУМВ так и вовсе две — вторая по типу наших, пулемётная и совмещённая с панорамой командира. У американца — одна, но независимая, зато есть сразу два независимых панорамных прицела для командира и наводчика.

6. Любопытно, что обе эти программы (Рейнметалловская KF51 Пантера (https://www.youtube.com/watch?v=fTBA5tQsDbE) — всё-таки частная инициатива, поэтому она стоит отдельно) остались с 120мм пушкой. Это в общем-то логично — возимый БК гладкоствольной пушки и так всё падает и падает. И огромные 130-140-152мм выстрелы делу совершенно не способствуют. Тем более что единственное практическое преимущество даже имеющихся пушек — возможность лучше пробивать небольшие, наиболее защищённые участки лобовых проекций ОБТ.

7. Отдельно стоит сказать о KF51: этот проект — "подкоп" Рейнметалла под франко-германский EMBT (тот разрабатывают KMW и Nexter). Учитывая предыдущий опыт и текущие дрязги с единым боевым самолётом нового поколения — основания для оптимизма у Рейнметалла есть. Проект последней выделяется на фоне остальных двух: у представленной на той же выставке Пантеры 30мм модуля действительно нет. Зато там стоит как раз таки мощная 130мм гладкоствольная пушка и пусковая установка с 4 барражирующими БПЛА. Но экипаж — всё те же 4 человека, а масса ещё меньше, 59 т — видимо, за счёт более активного применения решений активной защиты (https://t.me/fotozak/3435).

А в общем — возможно, в этом году мы наконец увидели, каким главные танкостроители НАТО и США видят свой ответ на Т-14. И ответ этот весьма интересен.

https://t.me/vatfor/7801 – цинк

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7675983.html
Метки: армата, будущее, военное дело, Германия, нато, США, танки
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