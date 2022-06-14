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Доллар – 55

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Доллар – 55.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7677014.html
Метки: валюта, деньги, доллар, Россия, рубль, экономика
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 387 243
    Sibiryak 17 мин. назад

      скоро снова доллар станет побеждать рубль и мыслю до 66-68 за доллар.

      • 5534 4320
        ИгорьSibiryak только что

          Сибиряк, торговля в основном на бартер идет. Доллар 55, в магазин зайди сахар 80. Али йок, туда дорогие ресурсы оттуда дорогое все. Как и прежде уповаю на вэлфэр. Понемногу пятятся по реформе, предпенсионеров создали, отступное на два года, подачки женшинам. Мало нужен вэлфэр всем боригенам.

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