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1932. Советский Союз на снимках Джеймса Эббе

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Несколько замечаний к фотографиям.
1. Снимки не очень высокого качества, поскольку кто-то сканировал их с оригинальной книги Джеймса Эббе, вышедшей в 1932.
2. Второе замечание важное, но бесполезное: все подписи авторские, из упомянутой книги. Понимаю, что залётные долбоебы это пропустят мимо ушей, но я предупредил.

01. Больница Днепростроя современна и отлично оборудована. Её рентгенкабинет и родильное отделение образцы современной организации, персонал отличается энтузиазмом и эффективностью. Большевистский триумф.
01. «Больница Днепростроя современна и отлично оборудована. Её рентгенкабинет и родильное отделение образцы современной организации, персонал отличается энтузиазмом и эффективностью. Большевистский триумф»

02. В Донбассе, одно из лучших автомобильных шоссе в России. Невинное фото, но verboten, потому что фотографии электростанций могут обнаружить, что о…
02. «На Донбассе одно из лучших автомобильных шоссе в России. Невинное фото, но verboten, потому что фотографии электростанций могут обнаружить, что они функционируют не так мощно, как нас пытаются убедить»

03. Иностранные инженеры соглашаются, что женщины-рабочие более эффективны и надежны, чем мужчины. Фоторепортер, который фотографировал купающихся кр…
03. «Иностранные инженеры соглашаются, что женщины-рабочие более эффективны и надежны, чем мужчины. Фоторепортер, который фотографировал купающихся красоток Голливуда, найдет здесь мало красоты, но много мускулов»

04. Крестьяне приехали на открытый рынок с небольшим количеством еды - картошкой. К сожалению, цена была слишком высокой. Покупателей не нашлось, так…
04. « Крестьяне приехали на открытый рынок с небольшим количеством еды – картошкой. К сожалению, цена была слишком высокой. Покупателей не нашлось, так что картошка поехала обратно в деревню»

05. Очередь за одеждой. Фотограф ещё раз рисковал своей камерой, смертной шеей и бессмертной душой, чтобы запечатлеть запрещённую сцену.jpg
05. «Очередь за одеждой. Фотограф ещё раз рисковал своей камерой, смертной шеей и бессмертной душой, чтобы запечатлеть запрещённую сцену»

06. Иногда даже самый убежденный скептик должен снять шляпу перед Боло за первоклассную работу. Украинское правительственное здание в Харькове - прек…
06. «Иногда даже самый убежденный скептик должен снять шляпу перед Боло за первоклассную работу. Украинское правительственное здание в Харькове – прекрасный образец архитектуры»

07. Электричка имеет примерно такое же стратегическое значение, как ваш пригородный трамвай. Но правило есть правило Не фотографируй - одна из главны…
07. «Электричка имеет примерно такое же стратегическое значение, как ваш пригородный трамвай. Но правило есть правило: «Не фотографируй» – одна из главных среди советских десяти заповедей и железнодорожные станции – запретная зона»

08. Эта фотография вызвала ещё один арест автора. Почему Потому что сфотографирована железная дорога. Заметьте современное оборудование...лихорадочну…
08. «Эта фотография вызвала ещё один арест автора. Почему? Потому что сфотографирована железная дорога. Заметьте современное оборудование…оживленная работа…преуспевающие, хорошо одетые дети»

Источник: https://humus.livejournal.com/8452076.html
Метки: история, не по-русски, Россия, фото
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