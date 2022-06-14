Несколько замечаний к фотографиям.

1. Снимки не очень высокого качества, поскольку кто-то сканировал их с оригинальной книги Джеймса Эббе, вышедшей в 1932.

2. Второе замечание важное, но бесполезное: все подписи авторские, из упомянутой книги. Понимаю, что залётные долбоебы это пропустят мимо ушей, но я предупредил.



01. «Больница Днепростроя современна и отлично оборудована. Её рентгенкабинет и родильное отделение образцы современной организации, персонал отличается энтузиазмом и эффективностью. Большевистский триумф»



02. «На Донбассе одно из лучших автомобильных шоссе в России. Невинное фото, но verboten, потому что фотографии электростанций могут обнаружить, что они функционируют не так мощно, как нас пытаются убедить»



03. «Иностранные инженеры соглашаются, что женщины-рабочие более эффективны и надежны, чем мужчины. Фоторепортер, который фотографировал купающихся красоток Голливуда, найдет здесь мало красоты, но много мускулов»



04. « Крестьяне приехали на открытый рынок с небольшим количеством еды – картошкой. К сожалению, цена была слишком высокой. Покупателей не нашлось, так что картошка поехала обратно в деревню»



05. «Очередь за одеждой. Фотограф ещё раз рисковал своей камерой, смертной шеей и бессмертной душой, чтобы запечатлеть запрещённую сцену»



06. «Иногда даже самый убежденный скептик должен снять шляпу перед Боло за первоклассную работу. Украинское правительственное здание в Харькове – прекрасный образец архитектуры»



07. «Электричка имеет примерно такое же стратегическое значение, как ваш пригородный трамвай. Но правило есть правило: «Не фотографируй» – одна из главных среди советских десяти заповедей и железнодорожные станции – запретная зона»



08. «Эта фотография вызвала ещё один арест автора. Почему? Потому что сфотографирована железная дорога. Заметьте современное оборудование…оживленная работа…преуспевающие, хорошо одетые дети»