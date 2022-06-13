Неотвратимость наказания

Всего несколько веков назад львиная доля вооружённых сил Европы состояла из наёмников, собираемых чуть ли не по всему континенту. Опыт их использования по большей части отрицателен, так что пришлось возвращаться к армиям из своих подданных.

А уж в двадцатом веке наёмники — прежде всего в Африке, где их руками пытались удержать колониальную систему — зверствовали так, что сложилась система обычаев и международных соглашений, карающая за наёмничество строжайшим образом.

В Донецкой народной республике состоялся первый суд над двумя британскими и одним марокканским подданным, воевавшими против Донбасса на стороне террористической организации «Украина». Девятого июня они приговорены к смертной казни. На обжалование или прошение о помиловании отведен месяц.

Открытым текстом напоминаю: само по себе наёмничество не влечёт столь суровую кару — наёмник просто не считается комбатантом, то есть законным участником боевых действий. Вдобавок есть набор условий, определяющих статус военного добровольца. Не берусь перечислить все подробности, но на стороне Донбасса воюют многие тысячи добровольцев, в том числе из Российской Федерации. Так что троим осуждённым пришлось изрядно потрудиться, чтобы заработать наисуровейший приговор. Отчего хозяева всполошились.

Министр иностранных дел Британии заявила, что решение суда не имеет никакой юридической силы. Она и её коллега из Соединённых Государств Америки называют осуждённых военнопленными, находящимися под защитой международных соглашений о законах и обычаях войны.

Открытым текстом напоминаю: недавно на Украине осуждён военнопленный из Российской Федерации по явно липовому обвинению — и уважаемые самими собою англосаксы радостно приветствовали преступление против правосудия. Здесь же даже статус троицы непонятный. Они якобы уже несколько лет граждане Украины, но Британия всё ещё считает их своими подданными, что недопустимо ни по британским, ни по украинским законам.

Вдобавок англосаксы делают вид, что народные республики сами вне закона, и пытаются обратиться в РФ. Открытым текстом уверяю: мы в таком деле не посредники.