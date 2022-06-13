Главная » Видео, Политика, События

Открытым Текстом 12.06.2022

54 0

Неотвратимость наказания

Всего несколько веков назад львиная доля вооружённых сил Европы состояла из наёмников, собираемых чуть ли не по всему континенту. Опыт их использования по большей части отрицателен, так что пришлось возвращаться к армиям из своих подданных.

А уж в двадцатом веке наёмники — прежде всего в Африке, где их руками пытались удержать колониальную систему — зверствовали так, что сложилась система обычаев и международных соглашений, карающая за наёмничество строжайшим образом.

В Донецкой народной республике состоялся первый суд над двумя британскими и одним марокканским подданным, воевавшими против Донбасса на стороне террористической организации «Украина». Девятого июня они приговорены к смертной казни. На обжалование или прошение о помиловании отведен месяц.

Открытым текстом напоминаю: само по себе наёмничество не влечёт столь суровую кару — наёмник просто не считается комбатантом, то есть законным участником боевых действий. Вдобавок есть набор условий, определяющих статус военного добровольца. Не берусь перечислить все подробности, но на стороне Донбасса воюют многие тысячи добровольцев, в том числе из Российской Федерации. Так что троим осуждённым пришлось изрядно потрудиться, чтобы заработать наисуровейший приговор. Отчего хозяева всполошились.

Министр иностранных дел Британии заявила, что решение суда не имеет никакой юридической силы. Она и её коллега из Соединённых Государств Америки называют осуждённых военнопленными, находящимися под защитой международных соглашений о законах и обычаях войны.

Открытым текстом напоминаю: недавно на Украине осуждён военнопленный из Российской Федерации по явно липовому обвинению — и уважаемые самими собою англосаксы радостно приветствовали преступление против правосудия. Здесь же даже статус троицы непонятный. Они якобы уже несколько лет граждане Украины, но Британия всё ещё считает их своими подданными, что недопустимо ни по британским, ни по украинским законам.

Вдобавок англосаксы делают вид, что народные республики сами вне закона, и пытаются обратиться в РФ. Открытым текстом уверяю: мы в таком деле не посредники.

Источник: https://vassermans.ru/otkrytym-tekstom/otkrytym-tekstom-12-06-2022/
Метки: донбасс, наёмники, открытым текстом, последние выпуски
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Открытым текстом 08.05.2020
Открытым текстом 05.06.2020
Открытым текстом 13.03.2020
Открытым текстом 01.01.2021
Открытым текстом 30.11.2018

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru