Тема: Военно-космическая деятельность. Противоспутниковое оружие СССР. Часть I.
Евгений Бабичев, ветеран космодрома Плесецк, к.и.н., рассказывает о противоспутниковом оружии (ПСО) СССР 1960-80-х годов XX века:
- зарождение темы ПСО в рамках советской военной стратегии;
- ядерные взрывы в космосе;
- аэробаллистические средства перехвата спутников;
- тематика ПСО и проекты противоракетной обороны СССР.
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