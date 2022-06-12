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Кто обстреливает Донецк

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К вопросу о том, кто обстреливает Донецк.

Качур Роман Владимирович, уроженец Сум, полковник, командир 55-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ. С 2014 по 2018 году командовал артиллерией 81-й одшбр, которая действовала на Донецком направлении и также обстреливала Донецк (Петровский и Киевский районы).

На вооружении бригады имеется иностранная военная техника, в том числе 155-мм САУ "Цезарь" и буксируемые гаубицы M777, которые используются для обстрела Донецка в последние недели. В последние дни применяет в том числе и боеприпасы с дистанционным взрывателем по жилым кварталам.

Так что вот это и есть один из деятелей, который непосредственно осуществляет выполнение преступных приказов связанных с террористическими обстрелами Донецка.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7672807.html
Метки: военные преступления, война на украине, всу, донбасс, донецк, Украина
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