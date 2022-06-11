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«Секретный фарватер». Исторический разбор/Владимир Нагирняк и Егор Яковлев

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Новый эксперт на «Цифровой истории»! Владимир Нагирняк и Егор Яковлев беседуют о фильме «Секретный фарватер», снятом по одноимённой книге Леонида Платова. Владимир рассказывает, была ли возможна описанная в книге и фильме подводная дуэль, смог ли Гитлер сбежать на подлодке в Латинскую Америку и почему снятая в конце восьмидесятых картина будет интересна новым зрителям.
#цифроваяистория #ЕгорЯковлев #ВладимирНагирнякЦИ #секретныйфарватер #историяфлота

Аудиоверсия: https://t.me/egoryakovleff/2905

Тлгр-канал Владимира Нагирняка: https://t.me/dasboothistory

Расписание экскурсий экспертов «Цифровой истории»: https://vk.com/egortrip

Книжный магазин «Цифровая история»: https://digital-history.ru/rekomenduemie

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=vUJXTagQwLo
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