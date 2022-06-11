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Путин обложил США налогами

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Новости борьбы за самые демократические полушария.
Президент США сообщил, что распоясавшийся Путин обложил США непомерными налогами на еду и на бензин.

"Мы никогда не видели ничего подобного налогу Путина сразу на еду и бензин. Путинское подорожание сильно ударило в мае здесь и по всему миру.
Высокие цены на бензин на автозаправках и продовольствие обеспечили около половины ежемесячных ценовых приростов" (с) президент США Байден

3% мировой экономики говорили они…Доллар по 200 говорили они…Экономика вклочья, говорили они…
А теперь вдруг выясняется ,что им оказывается Россия налоги устанавливает на еду и бензин.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7670613.html
Метки: бензин, идиоты, инфляция, Путин, Россия, США, экономика, юмор
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3 Комментария » Оставить комментарий
  • 1029 779
    Ленид час назад

      Выходит, недалеко то время, когда нас призовут спасать Европы с США.
      Неужели проявим милосердие и простим все их преступления против человечества?
      Но это будет против Вселенской Справедливости.
      Пусть каждый получит по заслугам!

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      2
      • 9296 6948
        чужойЛенид час назад

          Нет дорогой Лень.
          Спасать организаторов мирового фашизма уже не надо.
          Убить всех фашистов тоже не цель.
          Как мы будем определять кто фашист а кто нет, по размерам черепа ?
          Отдавать судить бандеровцев в руки мирового фашизма тоже не интересно.
          Призывать народ на борьбу за мировой пролетариат и за мир во всем мире, это обман собственного народа за личные выгоды. (если конечно этот народ собственный)
          Надо делать себе, чтобы было лучше для себя.

      • 21928 17052
        Sergeev 18 мин. назад

          Главное для человека это еда, вода и тепло. Всем этим обладает РФ в полной мере. Для США халява заканчивается. Хотя хотелось бы у господина Альцгеймера спросить, при чем тут налоги?

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