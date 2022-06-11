Путин обложил США налогами
Новости борьбы за самые демократические полушария.
Президент США сообщил, что распоясавшийся Путин обложил США непомерными налогами на еду и на бензин.
"Мы никогда не видели ничего подобного налогу Путина сразу на еду и бензин. Путинское подорожание сильно ударило в мае здесь и по всему миру.
Высокие цены на бензин на автозаправках и продовольствие обеспечили около половины ежемесячных ценовых приростов" (с) президент США Байден
3% мировой экономики говорили они…Доллар по 200 говорили они…Экономика вклочья, говорили они…
А теперь вдруг выясняется ,что им оказывается Россия налоги устанавливает на еду и бензин.
Выходит, недалеко то время, когда нас призовут спасать Европы с США.
Неужели проявим милосердие и простим все их преступления против человечества?
Но это будет против Вселенской Справедливости.
Пусть каждый получит по заслугам!
Нет дорогой Лень.
Спасать организаторов мирового фашизма уже не надо.
Убить всех фашистов тоже не цель.
Как мы будем определять кто фашист а кто нет, по размерам черепа ?
Отдавать судить бандеровцев в руки мирового фашизма тоже не интересно.
Призывать народ на борьбу за мировой пролетариат и за мир во всем мире, это обман собственного народа за личные выгоды. (если конечно этот народ собственный)
Надо делать себе, чтобы было лучше для себя.
Главное для человека это еда, вода и тепло. Всем этим обладает РФ в полной мере. Для США халява заканчивается. Хотя хотелось бы у господина Альцгеймера спросить, при чем тут налоги?