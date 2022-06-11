Дядя Сэм против Девы Колумбии. Борьба женского и мужского в геополитике
“Женский” и “мужской” геополитический вектор цивилизаций – как они проявляются в истории и современности. Как государства перерождаются, меняя в процессе развития, один на другой. Почему понимание этого даёт нам возможность прогнозировать действия “наших партнёров”. Об этом и многом другом рассказывает Фёдор Лисицын.
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