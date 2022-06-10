Справедливая Экономическая Модель
Участники: Алексей Орлов, Александр Соколов и Руслан Хохлов
Краткий рассказ о Справедливой Экономической Модели (СЭМ).
Примеры использования СЭМ (крупное предприятие, малое предприятие, ВС РФ).
Экономический эффект от использования СЭМ для общества (развитие регионов, продовольственная безопасность, увеличение уровня жизни жителей страны).
МСУ, Купеческий ряд (формирование справедливых цен на товары и услуги).
Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!
Быть ДОБРУ!
#экономическаямодель #МСУ #купеческийряд
—————————————-
ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО https://slavradio.org/page/charity/
—————————————-
«Народное Славянское радио» – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!
—————————————-
МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:
http://slavradio.org
https://vk.com/slavradio_org
https://ok.ru/slavradio
https://t.me/SlavRadio_org
https://zen.yandex.ru/slavradio_org
https://bastyon.com/slavradio?https://bastyon.com/slavradio?ref=PT4fvQ7jMicg6McC52BmFFkL2M6AEWc7vo
—————————————-
Сделаем вместе Мир лучше!
—————————————-
*
Внимание!
Мы будем благодарны за распространение всех видео нашего канала кроме тех случаев, когда это запрещает политика Ютуб. Также Мы не приветствуем изменение содержания роликов с удалением знаков нашего канала и искусственного ремонтажа изменяющего смысл видео.