Главная » Видео, Мировоззрение, Творчество

Русские всегда первые. Игорь Солонько

20 0

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО: ОТ ИЛЛЮЗИЙ К РЕАЛИЯМ
https://konzeptual.ru/vlast-i-obschestvo-ot-illjuzij-k-realijam?utm_source=smi

-Почему мы больше не мечтаем о Космосе? Как образ космического будущего цивилизации потерял привлекательность для современных людей?
-Каким образом в СССР воплотили в жизнь идею приближения человека к Космосу? Как эта идея стала центральной для советских людей, что ради нее они были готовы на трудовые подвиги и самоограничения?
-Как вдохнуть в идею освоения космического пространства новую жизнь? Как снова направить вектор развития России к небесам, ввысь? Что для этого нужно сделать?
-Как можно оторвать россиян от приземлённых новостей и программ и обратить их внимание снова к космосу?
-Космос обладает сильной степенью притягательности, как вечно новый фронтир. Может ли эта идея “освоения космоса” сплотить русских людей и вдохновить нацию на новые подвиги?
-Как распространилась невежественная концепция плоской земли, даже у нас в стране, которая стала первой космической державой?

Сайт: http://концептуал.рф
Книги: https://konzeptual.ru
Youtube: https://www.youtube.com/user/konzeptualtv
ВКонтакте: https://vk.com/konzeptual_rf
Одноклассники: https://ok.ru/konzeptualrf
Telegram: https://t.me/konzeptual_ru

#Концептуал #ИгорьСолонько #АлександрШлотов
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=D5LF4oYOO1A
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Игорь Иванович Сикорский
Киев не мать городов русских.
Письмо бывшему русскому другу
Игорь Стрелков интервью ГоворитМосква

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru