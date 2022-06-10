Русские всегда первые. Игорь Солонько
ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО: ОТ ИЛЛЮЗИЙ К РЕАЛИЯМ
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-Почему мы больше не мечтаем о Космосе? Как образ космического будущего цивилизации потерял привлекательность для современных людей?
-Каким образом в СССР воплотили в жизнь идею приближения человека к Космосу? Как эта идея стала центральной для советских людей, что ради нее они были готовы на трудовые подвиги и самоограничения?
-Как вдохнуть в идею освоения космического пространства новую жизнь? Как снова направить вектор развития России к небесам, ввысь? Что для этого нужно сделать?
-Как можно оторвать россиян от приземлённых новостей и программ и обратить их внимание снова к космосу?
-Космос обладает сильной степенью притягательности, как вечно новый фронтир. Может ли эта идея “освоения космоса” сплотить русских людей и вдохновить нацию на новые подвиги?
-Как распространилась невежественная концепция плоской земли, даже у нас в стране, которая стала первой космической державой?
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