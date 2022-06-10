Операция "Фундук" и другие



Мы неоднократно говорили о том, что ВСУ и политическое руководство нашей страны давно готовилось к войне с Россией. Ещё в 2017 году был разработан план пcихологической операции (https://telegra.ph/Funduk-Zaslon-Bolotnaya-ploshchad-06-09)и работы всех Центров ИПсО. И сейчас вся информационная политика нашей страны работает так, как планировалось этим документом. В плане учений "Восточные" – это Россия, а "Южные" – это Украина.

В соответствии с Планом проводится несколько психологических акций. Самые интересные мы укажем, а остальные смотрите в документе.

ПсАк “Фундук”.

Цель: Увеличении доверия со стороны населения и личного состава ВСУ к военно-политическому руководству страны;

обеспечении содействия со стороны общества действиям ВСУ, формирование протестных движений по противодействию возможной оккупации.

Потенциальные целевые аудитории: население, находящееся на территории, которая контролируется властями Украины.

ПсАк “Заслон”.

Цель: препятствование вооруженному вторжению войск (сил) ВС “Восточных” на территорию “южных”.

Общие целевые аудитории: члены семей личного состава ВС “Восточных”, который планируется к участию в боевых действиях против “Южных”, членов НВФ и личного состава ВС “Восточных”, который участвует в боевых действиях в зоне проведения АТО.

ПсАк “Голос разума”.

Цель: формирование общественных мнений международных аудиторий по захватнической политики “Восточных”, необходимости усиления против них экономических санкций и предоставления “Южным” военной помощи.

Общая целевая аудитория: руководство и гражданское общество стран Запада.

Индикаторами эффективности действий определить:

увеличение политического, экономического и военного давления на руководство “Восточных”, проведение мероприятий по сковывание действий “Восточных”;

увеличение политической, экономической, военной помощи “Южных” со стороны международного сообщества, отдельных государств и организаций;

появление заявлений о готовности к проведению (проведению) переговоров по мирному урегулированию ситуации.

ПсАк “Болотная площадь“.

Цель: снижении уровня доверия населения “Восточных” к своему военно-политического руководства, провоцировании протестных настроений против агрессивной политики президента “Восточных” и его окружения, которые приводят к международной изоляции и ухудшения социально-экономической ситуации в стране.

Общая целевая аудитория: гражданское общество “Восточных”.

ПсАк "Ласковая роса".

Цель: поддержание (формирование) у населения оккупированных территорий “проюжных” настроений и провоцировании протестных движений, направленных против “восточных” и оккупационной власти.

Общие целевые аудитории: население оккупированных территорий “Южных”.

ПсАк “Степной ветер”.

Цель: деморализация личного состава противника, провоцировании напряженности между членами НВФ и военнослужащими “Восточных”.

Очень интересно по расчёту сил и средств расписано. Акции планировалось начать по отдельному указанию и проводить из пунктов постоянной дислокации. Но в самом начале специальной операции в здание 72-го ЦИПсО прилетела ракета и даже разведгруппа Росгвардии (https://t.me/omonmoscow) в Бровары заходила. Поэтому всё пошло не по плану. Да и россияне оказались гораздо умнее наших ИПсОшников. Быстро перешли в контратаку в информационном поле. Сейчас они и сотрудников ГУР, СБУ и нацбатальонов вычисляют и выкладывают у себя на сайте "Немезида (https://t.me/nemeZ1da_ru)".

В целом документ отражает реальное положение вещей и будет интересен специалистам и журналистам. Особенно если обратить внимание на то, что акция “Голос разума” направлена на психологическое воздействие на руководство и население западных стран.

https://t.me/hackberegini/905 – цинк

