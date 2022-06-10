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Где вы увидели ̶н̶а̶ц̶и̶з̶м̶ коррупцию?!

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TRX TN1qRHyRTVr8ZCMQXsdkXV4My4vXcnogKd

LTC ltc1qv6gc3uhwhv0xexyf9h77mtk2snhzgeg96sejqg

BNB bnb1zpudv6mdkdqsc5z6vxhq8hhneuh760nkf7meh8

Dash – XuzQVp2cRd1ZB1CbdhgGJHEZawsME1yi7a

SOL G9xXGdTk9PN7SPAgUDcvQx4jNVgeWTdCxsakrugRQoK4

DOGE DASfu2CSWHX1G1zTJn8RfKQ9yggmdJMvPn

Polygon 0xc7eC5A9947f51041F7003bCD16C039ca1ad4135C

Shib 0xc7eC5A9947f51041F7003bCD16C039ca1ad4135C

PayPal по требованию украинской власти отключен, украинская власть сообщила компании, что мы “отправляем средства террористам”. Потому только криптовалюта, друзья.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=h1OmM7gCZ0I
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