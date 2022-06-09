Чем плоха болонская система? Тем, что она не позволяет воспитать достаточное количество профессиональных специалистов, на работе которых держатся экономическое благополучие и технический суверенитет любого государства.

Для нас это было бы смерти подобно, Россия не может быть подчинённой. И, кстати, Пётр Великий, даже когда насаживал налево и направо европейские нормы, делал это для того, чтобы усилить Россию. А реформаторы 1990-х и их наследники почему-то из всего богатого евро-атлантического арсенала брали лишь то, что делало Россию слабее.

В 1990-е годы всё советское было признано неправильным и неудачным, и если бы не Владимир Путин, то, полагаю, уже к середине нулевых Россия полностью утратила бы суверенитет, превратившись для США в аналог Канады: лишь формальная независимость — именно в том плане, что от Канады ничего не зависит.

В первые советские годы предпринимались попытки обновления и модернизации и школьного, и высшего образования, но очень скоро стало понятно, что ничего лучше классической системы не придумано. И люди, которые получали образование в советских вузах, сделали СССР одним из двух мощнейших государств мира.

Что русские умеют хорошо, так это учиться. Пётр I после победы под Полтавой поднял тост за учителей-шведов. Пленные шведы морщились, но пили. Деваться им было некуда. Начало отечественной системе высшего образования положила дочь Петра, Елизавета. И очень скоро Московский университет начал выпускать специалистов, ничуть не уступавших тем, кто грыз гранит науки в старинных западных университетах.



Я сталкивалась с заблуждениями, что, мол, болонский процесс — это классическая европейская система образования и, отказавшись от него, мы откажемся от столетий развития университетского и академического образования.

Да нет же! Ровно наоборот! Болонская декларация была подписана в 1999 году, и цель её была проста — собрать сливки со стран объединившейся Европы, чтобы у лучших студентов из менее богатых восточно- и южноевропейских стран не было проблем с интеграцией в Западной Европе.



Та же судьба была уготована и нашим студентам — всех способных забрал бы западноевропейский пылесос-мозгосос. Сейчас уже мало кто помнит, но в конце 1990-х основным спонсором отечественной науки был Джордж Сорос.



И, разумеется, делал он это не в благотворительных целях, а желая закрепить зависимость и уничтожить самостоятельную российскую науку. Всё-таки в те годы наша страна прошла по краю такой пропасти, глубину которой мы осознаём только сейчас.

Отмечу, что США — наш основной геополитический конкурент — не присоединились к болонской системе . Китай тоже бьёт экономические рекорды без копирования свежепридуманного европейского мозгососа.

Так зачем же нам продолжать учить наших студентов по чужим форматам и плохо работающим в наших условиях программам?



Сила советского образования заключалась в том, что из вуза выходил готовый специалист, способный сразу приступить к работе без дальнейшего доучивания и докручивания.



А там, где был необходим аналог западной магистратуры, существовала ординатура — в медицине, например.

Сейчас очевидно, что с подготовкой специальных кадров у нас очень серьёзные проблемы, об этом говорят как представители промышленности, так и сами преподаватели.

Это стратегическая сфера, которая должна обеспечить технологический суверенитет страны, особенно в условиях санкций, которые явным образом никто снимать не собирается. Нам нужна лучшая система, которой, без сомнения, была советская.

Сейчас, к сожалению, возникает ощущение, что чиновники от образования всеми силами пытаются законсервировать неработающие вещи. Потому что уже накатано, привычно…



Но все доводы, защищающие болонскую систему, — от лукавого.



Есть факт: специалитет был разрушен, а после этого с кадрами начались проблемы. Значит, не надо выдумывать ничего нового, надо просто восстановить ранее успешно зарекомендовавшую себя систему. Благо большинство преподавателей отлично помнят, как это было и что нужно делать.

У нас, к сожалению, часто бывает так, что законодатели видят проблему и оперативно принимают решения, чтобы её исправить.



А в министерствах и ведомствах чиновники начинают тормозить.



Сейчас полумерами ограничиваться нельзя. Квалифицированные специалисты — вопрос стратегический. А значит, пора забыть болонскую систему как страшный сон.

А. Шафран



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