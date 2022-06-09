Виртуозная игра на балалайке. Александр Алябьев “Соловей”. Играет Михаил Рожков (1983)
Вариации на тему романса Александра Алябьева “Соловей” играет Михаил Рожков (балалайка) и русский народный оркестр “Боян”. Обработка Михаила Рожкова. Дирижер – Анатолий Полетаев.
Фрагмент концертной программы “Играет Михаил Рожков”.
Главная редакция народного творчества, 1983 г.
#гостелерадиофонд #АлександрАлябьев #романсы #соловей
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