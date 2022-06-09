Президент РФ Владимир Путин отменил требование к экспортёрам продавать 50% валютной выручки. Соответствующие изменения внесены в указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций», сообщает пресс-служба Кремля.

«Резиденты – участники внешнеэкономической деятельности обязаны осуществлять продажу иностранной валюты, зачисленной на их счета в уполномоченных банках на основании внешнеторговых контрактов, заключённых с нерезидентами и предусматривающих передачу нерезидентам товаров, оказание нерезидентам услуг, выполнение для нерезидентов работ, передачу нерезидентам результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, в размере, определённом Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ, в срок, установленный Советом директоров Центрального банка РФ», — говорится в документе.

Срок уплаты устанавливает правление Банка России.

28 февраля было введено требование продавать 80% валютной выручки от экспорта на внутреннем рынке. Затем ЦБ смягчил валютный контроль для несырьевого неэнергетического сектора и увеличил срок продажи до 60 дней на фоне проблем с продажей долларов и евро. 24 мая глава государства подписал указ о снижении доли выручки, которую нужно продавать, до 50%, а в конце мая Центробанк увеличил срок продажи до 120 дней. Затем Минфин сообщил, что с 6 июня экспортёрам разрешили зачислять выручку на счета в иностранных банках при условии её дальнейшего перевода в Россию.

По материалам сайта Президента РФ, «Ведомостей»