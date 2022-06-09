Главная » Политика, Экономика

Путин отменил обязательную продажу половины валютной выручки экспортёрами

56 0
Путин отменил обязательную продажу половины валютной выручки экспортёрами

Президент РФ Владимир Путин отменил требование к экспортёрам продавать 50% валютной выручки. Соответствующие изменения внесены в указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций», сообщает пресс-служба Кремля.

«Резиденты – участники внешнеэкономической деятельности обязаны осуществлять продажу иностранной валюты, зачисленной на их счета в уполномоченных банках на основании внешнеторговых контрактов, заключённых с нерезидентами и предусматривающих передачу нерезидентам товаров, оказание нерезидентам услуг, выполнение для нерезидентов работ, передачу нерезидентам результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, в размере, определённом Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ, в срок, установленный Советом директоров Центрального банка РФ», — говорится в документе.

Срок уплаты устанавливает правление Банка России.

28 февраля было введено требование продавать 80% валютной выручки от экспорта на внутреннем рынке. Затем ЦБ смягчил валютный контроль для несырьевого неэнергетического сектора и увеличил срок продажи до 60 дней на фоне проблем с продажей долларов и евро. 24 мая глава государства подписал указ о снижении доли выручки, которую нужно продавать, до 50%, а в конце мая Центробанк увеличил срок продажи до 120 дней. Затем Минфин сообщил, что с 6 июня экспортёрам разрешили зачислять выручку на счета в иностранных банках при условии её дальнейшего перевода в Россию.

По материалам сайта Президента РФ, «Ведомостей»

Источник: http://stoletie.ru/lenta/putin_otmenil_obazatelnuju_prodazhu_poloviny_valutnoj_vyruchki_eksportorami_119.htm
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
калькулятор против Путина — 2, или почему cкоро будет нечего считать
Стенограмма большой пресс-конференции Путина
Сводки от Ополчения Новороссии на 19 марта 2015
Россия: главные аспекты мобилизационного проекта
Что стало лучше при Путине?

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru