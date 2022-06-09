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Откажитесь от метро

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В Киевском метро призывают отказаться от этого тяжелого наследия тоталитаризма.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7666298.html
Метки: декоммунизация, Киев, Метро, Украина, юмор
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 9286 6938
    чужой час назад

      Киевское метро строили коммунисты Москвы.
      ххх
      Я пральна сказал ?
      Как на киевском вокзале тридцать три звезды связали,
      Положили на весы, во все стороны усы.

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