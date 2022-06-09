Истинные причины неконтролируемой инфляции
Когда и почему на самом деле начали расти цены? С чем это связано? Почему в развитых странах инфляция в разы выше? Находится ли Россия в продовольственной безопасности? Почему власти столь нерешительны в вопросе ограничения цен на основные продукты питания? Разбираем истинные причины происходящего вместе с экономистом, директором Института изучения национальных кризисов Николаем Сорокиным. Ведущщая – Анна Скок.
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