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Истинные причины неконтролируемой инфляции

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Когда и почему на самом деле начали расти цены? С чем это связано? Почему в развитых странах инфляция в разы выше? Находится ли Россия в продовольственной безопасности? Почему власти столь нерешительны в вопросе ограничения цен на основные продукты питания? Разбираем истинные причины происходящего вместе с экономистом, директором Института изучения национальных кризисов Николаем Сорокиным. Ведущщая – Анна Скок.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=J4unJqSZsVc
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