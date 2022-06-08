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В ДНР новый премьер-министр. Из России

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Новым ВРИО премьер-министра ДНР стал Виталий Хоценко.
Хоценко – директор департамента Министерства промышленности и торговли РФ.

Детали биографии:

Помощник члена Общественной Палаты РФ

Начальник отдела анализа и прогнозирования ОГТРК "Ямал-Регион"

С марта 2010 года – занимал различные должности в органах государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа:

Директор департамента по науке и инновациям Ямало-Ненецкого автономного округа

Помощник, эксперт-консультант первого заместителя Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, курирующего промышленный, топливно-энергетический и природно-ресурсный блоки

С 16 декабря 2013 года назначен Министром энергетики, промышленности и связи Ставропольского края

На 28 марта 2014 года Виталий Павлович Хоценко работает руководителем министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края.

С 12 сентября 2019 года занимает должность директора Департамента промышленной политики и проектного управления Министерства промышленности и торговли РФ.

Перефразируя "Уральских пельменей"

- Но вы же не можете назначить гражданина России премьер-министром другого государства?!
- Почему не могу? Могу!

PS. В общем, ждем ДНР в составе России.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7665512.html
Метки: ДНР, донбасс, донецкая народная республика, интеграция, Россия
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 24198 20180
    марина пять минут назад

      Пушилин отправил правительство в отставку и назначил этого бравого 36 летнего социолога по образованию (МГУ из.г.Днепропетровска родом)и юриста предом правительства ,который в 25 лет уже был гл энергетиков (это сложная область промышленности )ставрополья..Почему то мне страшно..почему- то он мне не нравится.Почему то у меня плохое предчувствие ,что недаром орет Соловьев с Кедми и наши Х/В были взбудоражены здесь определенным лицом ,но получили нокаут .В жизни бы они натворили и еще натворят..Боже мой ,опять по кругу -см.на этих молодых,блозых,социологов и менеджером Запада ,именуемых презиками с бабками или министрами обороны на каблуках-мы пошли туда же.Морда хохляцкая ,у Пушилина МММщика и то помягче.. https://t.me/vzglyad_ru/55753..вот здесь можно еще посмотреть..

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