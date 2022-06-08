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Школа металлурга Свиридонова. Время. Эфир 22 мая 1979

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Школа металлурга Свиридонова. Время. Эфир 22 мая 1979
Сюжет о бригадире Братского алюминиевого завода Алексее Свиридонове, предполагающем вывести из отстающей в передовые уже четвертую бригаду электролизников. Интервью с бригадиром А.Свиридоновым.

Информационный сюжет программы “Время”. Эфир 22.05.1979 г.
Главная редакция информации, 1979 г.

#гостелерадиофонд #новости #профессия #металлург #труд

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=KkoBjLVpaOE
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