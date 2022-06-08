Россия: время цифровых экспериментов
Могут ли российские IT-компании заменить глобальных гигантов? Чем опасен отток специалистов в сфере IT? Что случилось с RuTube? Следят ли за нами “умные гаджеты”? Каковы перспективы ИТ-рынка в России? Об этом говорим с основателем соцсети FreeGram Денисом Грачёвым. Ведущая – Дария Павлова.
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