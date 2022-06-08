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Переборщила с изнасилованиями

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Переборщила с изнасилованиями

Экс-омбудсмен Украины Людмила Денисова прокомментировала свои рассказы про "зверские" изнасилования.
Она заявила, что когда выступала в парламенте Италии, то увидела усталость от Украины. И поэтому начала сочинять сказки, чтобы как-то подтолкнуть Италию, чтобы принимали решения, которые нужны Украине и украинскому народу.
"Может, я переборщила. Но я пыталась этим достичь цели убедить мир предоставить оружие и оказать давление на Россию", — сказала экс-омбудсмен.

https://t.me/pravda_shuravi/20328 – цинк

В принципе, это все что нужно знать про "изнасилованную Украину".











Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7664960.html
Метки: идиоты, криминал, Украина, фальсификация, юмор
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