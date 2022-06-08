Переборщила с изнасилованиями
Переборщила с изнасилованиями
Экс-омбудсмен Украины Людмила Денисова прокомментировала свои рассказы про "зверские" изнасилования.
Она заявила, что когда выступала в парламенте Италии, то увидела усталость от Украины. И поэтому начала сочинять сказки, чтобы как-то подтолкнуть Италию, чтобы принимали решения, которые нужны Украине и украинскому народу.
"Может, я переборщила. Но я пыталась этим достичь цели убедить мир предоставить оружие и оказать давление на Россию", — сказала экс-омбудсмен.
https://t.me/pravda_shuravi/20328 – цинк
В принципе, это все что нужно знать про "изнасилованную Украину".