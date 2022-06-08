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О пользе работать головой

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=vTV1uff3L_M
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Бэкграунд, выпуск-326 за 16 ноября 2013
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 9278 6930
    чужой 18 мин. назад

      Надо привести в пример депутата Вассермана.
      Чтобы люди видели что получается если работать головой.
      Можно стать депутатом.

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