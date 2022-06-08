Международный слёт добровольцев Общероссийской общественной организации Общее дело «Исходный код»
С 16 по19 мая 2022 года в Подмосковье прошел Международный слёт добровольцев Общероссийской общественной организации «Общее дело» «Исходный код», который посетили более 250 подростков и их педагогов из 23 регионов России, Республик Армения и Беларусь!
Основная цель слёта объединить участников Всероссийского движения добровольцев организации «Общее дело», познакомить с новыми методами и практиками для успешной и эффективной деятельности, дать понимание глубоких смыслов и определений привычных вещей, умения владеть собой в любой ситуации. Сформировать комплекс полезных знаний и навыков для достижения успеха и самореализации в своей жизни, а также для уверенной трансляции здоровой жизненной модели своим сверстникам.
Сайт Общественной организации «Общее дело»:
общее-дело.рф
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✅Для тех, кто готов изменить свою жизнь и окружающий мир, список фильмов:
Четыре ключа к ТВОИМ ПОБЕДАМ https://youtu.be/CFdts0PQNV4
Как табачные компании втягивают детей в КУРЕНИЕ? https://youtu.be/HSG_29nh5ZI
Как подростков подсаживают на НАРКОТИКИ https://youtu.be/hX2TOqprvyo
Как алкоголь делают модным https://youtu.be/e7UIM7b34Aw
ПЯТЬ СЕКРЕТОВ настоящего мужчины https://youtu.be/Gq-heBiVtHc
Как через КИНО управляют массами? https://youtu.be/s0KbdO229N0
Уникальный фильм УТЕРЯННАЯ ДОБРОДЕТЕЛЬ https://youtu.be/10U9k5cmRRA
КАК БРОСИТЬ ПИТЬ? Почему в России пьют https://youtu.be/5zgfscDBcAE