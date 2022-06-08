С 16 по19 мая 2022 года в Подмосковье прошел Международный слёт добровольцев Общероссийской общественной организации «Общее дело» «Исходный код», который посетили более 250 подростков и их педагогов из 23 регионов России, Республик Армения и Беларусь!Основная цель слёта объединить участников Всероссийского движения добровольцев организации «Общее дело», познакомить с новыми методами и практиками для успешной и эффективной деятельности, дать понимание глубоких смыслов и определений привычных вещей, умения владеть собой в любой ситуации. Сформировать комплекс полезных знаний и навыков для достижения успеха и самореализации в своей жизни, а также для уверенной трансляции здоровой жизненной модели своим сверстникам.Сайт Общественной организации «Общее дело»:общее-дело.рф

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#ДоброволецПРО

#ИсходныйКод

#ОбщееДело

#ЗдороваяМолодёжь

✅Для тех, кто готов изменить свою жизнь и окружающий мир, список фильмов:

Четыре ключа к ТВОИМ ПОБЕДАМ https://youtu.be/CFdts0PQNV4

Как табачные компании втягивают детей в КУРЕНИЕ? https://youtu.be/HSG_29nh5ZI

Как подростков подсаживают на НАРКОТИКИ https://youtu.be/hX2TOqprvyo

Как алкоголь делают модным https://youtu.be/e7UIM7b34Aw

ПЯТЬ СЕКРЕТОВ настоящего мужчины https://youtu.be/Gq-heBiVtHc

Как через КИНО управляют массами? https://youtu.be/s0KbdO229N0

Уникальный фильм УТЕРЯННАЯ ДОБРОДЕТЕЛЬ https://youtu.be/10U9k5cmRRA

КАК БРОСИТЬ ПИТЬ? Почему в России пьют https://youtu.be/5zgfscDBcAE