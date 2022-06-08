Как не стать “территорией опаздывающего развития”. Борис Марцинкевич
Как решения Федеральной антимонопольной службы превратили стратегически важные для государства проекты в базарную площадь. Как случилось, что цены на металлы, зерно, нефть и нефтепродукты, производимые и добываемые в России, определяют две частные английские конторы. Почему если не сосредоточиться до мобилизационного положения прямо сегодня — государственные доходы неизбежно рухнут. Об этом и многом другом рассказывает автор и ведущий программы “Геоэнергетика” Борис Марцинкевич.
Сайт Геоэнергетика https://geoenergetics.info/en/
Книга Бориса Марцинкевича https://den-magazin.ru/utm/1078
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