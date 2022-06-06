Главная » Видео, Политика, События

Открытым Текстом 05.06.2022

17 1

Запад убьет себя санкциями

Европейский союз принял шестой пакет самоограничений взаимодействия с Российской Федерацией. Сравнительно щадящий ЕС – значит, и РФ.

Отключают от системы передачи межбанковских сообщений SWIFT Сбербанк, Россельхозбанк, Московский кредитный банк, а заодно Белорусский банк развития и реконструкции. Прекращается трансляция трех каналов Российской государственной телерадиокомпании. Пополнен список не имеющих права въезжать в ЕС или чем-то там владеть. Поставка в ЕС нефти из РФ по трубам не ограничена, по морю будет запрещена через полгода.

Открытым текстом объясняю: перекачать нефть в открытом море в другой танкер и снабдить документами другой страны несложно, а еще проще перенаправить танкер в страну за пределами ЕС, остро нуждающуюся в энергоносителях – например, в Индию. Отечественная система международной передачи сообщений в формате SWIFT работает уже лет семь. А недвижимостью в ЕС всё еще владеют разве что те граждане РФ, кто так и не понял, что против еэсовского хозяйства воюют Соединенные Государства Америки. Так что нам от их давления не больно. А им?

Российская Федерация ограничила до конца года экспорт инертных газов. Полупроводниковая промышленность мира примерно треть используемого неона получает из РФ, еще примерно половину – с Украины, причем Украина не столько добывает его сама, сколько очищает полученный из РФ.

Открытым текстом напоминаю: Тайвань – крупнейший в мире производитель микросхем высокой степени интеграции (с сотнями миллионов элементов на одном кристалле) – по требованию СГА прекратил поставки нам даже схем, разработанных нами самими. В результате нашего ответа, по мнению многих специалистов, уже к осени встанет едва ли не все производство микросхем за пределами РФ. А их уже сейчас не хватает, например, для автопрома.

Открытым текстом надеюсь: переговоры коллективного Запада с нами об отмене введенных им ограничений начнутся сразу после ликвидации террористической группировки «Украина», то есть задолго до парламентских выборов восьмого ноября в СГА, хотя тамошняя Демократическая партия учинила нынешнее всемирное потрясение ради предотвращения провала на них.

Источник — https://ren.tv/blog/anatolii-vasserman/983652-zapad-ubiot-sebia-sanktsiiami

Источник: https://vassermans.ru/otkrytym-tekstom/otkrytym-tekstom-05-06-2022/
Метки: антироссийские санкции, европейский союз, открытым текстом, последние выпуски
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Открытым текстом 08.05.2020
Открытым текстом 05.06.2020
Открытым текстом 13.03.2020
Открытым текстом 01.01.2021
Открытым текстом 30.11.2018
Один комментарий » Оставить комментарий

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru