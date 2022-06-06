Запад убьет себя санкциями

Европейский союз принял шестой пакет самоограничений взаимодействия с Российской Федерацией. Сравнительно щадящий ЕС – значит, и РФ.

Отключают от системы передачи межбанковских сообщений SWIFT Сбербанк, Россельхозбанк, Московский кредитный банк, а заодно Белорусский банк развития и реконструкции. Прекращается трансляция трех каналов Российской государственной телерадиокомпании. Пополнен список не имеющих права въезжать в ЕС или чем-то там владеть. Поставка в ЕС нефти из РФ по трубам не ограничена, по морю будет запрещена через полгода.

Открытым текстом объясняю: перекачать нефть в открытом море в другой танкер и снабдить документами другой страны несложно, а еще проще перенаправить танкер в страну за пределами ЕС, остро нуждающуюся в энергоносителях – например, в Индию. Отечественная система международной передачи сообщений в формате SWIFT работает уже лет семь. А недвижимостью в ЕС всё еще владеют разве что те граждане РФ, кто так и не понял, что против еэсовского хозяйства воюют Соединенные Государства Америки. Так что нам от их давления не больно. А им?

Российская Федерация ограничила до конца года экспорт инертных газов. Полупроводниковая промышленность мира примерно треть используемого неона получает из РФ, еще примерно половину – с Украины, причем Украина не столько добывает его сама, сколько очищает полученный из РФ.

Открытым текстом напоминаю: Тайвань – крупнейший в мире производитель микросхем высокой степени интеграции (с сотнями миллионов элементов на одном кристалле) – по требованию СГА прекратил поставки нам даже схем, разработанных нами самими. В результате нашего ответа, по мнению многих специалистов, уже к осени встанет едва ли не все производство микросхем за пределами РФ. А их уже сейчас не хватает, например, для автопрома.

Открытым текстом надеюсь: переговоры коллективного Запада с нами об отмене введенных им ограничений начнутся сразу после ликвидации террористической группировки «Украина», то есть задолго до парламентских выборов восьмого ноября в СГА, хотя тамошняя Демократическая партия учинила нынешнее всемирное потрясение ради предотвращения провала на них.

Источник — https://ren.tv/blog/anatolii-vasserman/983652-zapad-ubiot-sebia-sanktsiiami