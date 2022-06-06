В этот день, 6 июня, два столетия с лишним назад родился Пушкин. Принято вспоминать его и неотъемлемый от него русский язык, которым он чудесно владел. Многое из того, что было сказано Александром Сергеевичем впервые, стало нормой не только для поэзии, но и всего нашего русского литературного языка.

Воистину он непревзойден! Но – не только в своем сверкающем таланте. Ценность Пушкина и в поразительной свежести, воздушности, напоенных его строками. Пушкин не только не устарел, он поразительно современен! Хоть и писал гусиным пером, одевался во фрак, цилиндр. И, несмотря на то, что сыпал архаизмами. Кстати, они, «привычки милой старины», подчеркивают дух эпохи, позволяют озирать давно минувшее время…

Тургенев говорил: «Нет сомне­ния, что он (Пушкин) создал наш поэтический, наш литературный язык и что нам и нашим потомкам остается только идти по пути, проложенному его гением».

Дорога, конечно, широкая, привольная. Однако, увы, не все желают идти по ней. Сворачивают в чащу, продираются сквозь кусты, спотыкаются о коренья. Идут по ухабам, через буераки. К речам «путников» прилипают несуразности, то и дело слышны чужие, неловкие слова. И русский язык – ведь он же живой, трепетный! – стонет, страдает от боли и обиды…

Но те, кто уродуют речь и письмо, не видят красоты в словах, света в их оттенках. Эти люди глухи к музыке языка, ее изящным оборотам. И равнодушно топчут мнут, бескрайнее, усыпанное цветами поле, засыпают его мусором. Бог им судья – они похожи на мотов, бездумно спускающих богатое состояние.

Можно заламывать руки, стенать, что русский язык гибнет и его надо спасать. Но ведь он издавна подвергался хуле, нападкам. Еще создатель Толкового словаря живого великорусского языка Владимир Даль писал с горечью: «Пришла пора подорожить народным языком. Мы начинаем догадываться, что нас завели в трущобу, что надо выбраться из нее поздорову и проложить себе иной путь… – писал он. – Говоря просто, мы уверены, что русской речи предстоит одно из двух: либо испошлеть донельзя, либо, образумясь, своротить на иной путь, захватив с собою все покинутые второпях запасы».

Но ведь не согнулся же, устоял русский язык. Как и прежде, переливается, играет новыми красками и – бесконечно радует. Но – таков он лишь для истинных ценителей, людей с отменным слухом и вкусом. Ведь русский язык – произведение искусства, как выдающиеся симфония, полотно, роман. Понять их, оценить, увы – не всем под силу.

И заставить таких людей любить наше сокровище – русский язык – давно взрослых, солидных – невозможно. Лучше говорить о чувствах с молодыми. Слово «любовь» для них влекущее таинство, волнующее, неизведанное. Они готовы к романтическим открытиям, но их, образно выражаясь, надо взять за руку и повести в мир прекрасного.

Увидев, ощутив красоту слов, прелесть выражений, они поразятся, замрут от восхищения. И – захотят новых предвкушений, иных ощущений. Так возникнет, хочется верить, любовь к русскому языку и бережное к нему отношение.

Но кто пробудит этот интерес? Наше время сурово, практично, в нем мало места для сантиментов, и пища физическая довлеет над пищей духовной.

Однако можно и нужно и в суете будней вспоминать о красоте нашего наследия, его великой ценности. «Русский язык в умелых руках и опытных устах – красив, певуч, выразителен, гибок, послушен, ловок и вместителен», – писал Куприн.

Говорить и писать по-русски – великая честь, ибо он всегда был орудием великих писателей и поэтов. Они, пристрастные хранители и умножители наших словесных богатств, в своих произведениях следовали призыву Бунина: «И нет у нас иного достоянья! / Умейте же беречь / Хоть в меру сил, в дни злобы и страданья, / Наш дар бессмертный – речь».

Сегодня – именно «дни злобы». За границей бушует антироссийская истерия. Недоброжелатели хищно накидываются на всё, сотворенное нашими отечественными гениями. Призывают их уничтожить, стереть из истории, безумствуют, обрушают памятники. Да и просто слыша русскую речь, оборачиваются вслед, провожают россиянина недобрым взглядом.

Эта вакханалия русофобии становится все яростнее, громче. Ее подогревает западная пресса, выступления политических деятелей, представителей власти, известных людей. Они отвергают величие русской живописи, непревзойденность музыки, ценность литературы. Этим людям не до богатства русского языка. Сейчас модно ненавидеть Россию и все русское.…

Однако не следует поддаваться эмоциям, напрасно гневаться и возмущаться. Следует отвергать хулу с достоинством, награждая участников кампании ненависти презрительными усмешками.

Ведь они, не ведая того, вредят сами себе. Кипя от ненависти обедняют себя, лишаются прекрасного. Впрочем, нам до этого нет дела…

Но всё же верится, что на Западе немало разумных людей. По-настоящему культурных, которые нынче молчат, не осмеливаясь подать голос. Впрочем, так было и в прошлом – истерические, полные злобы выкрики ведь всегда слышнее негромких, но разумных.

В связи с этим как не вспомнить стихотворение Вяземского «Англичанке».

Когда, беснуясь, ваши братья

На нас шлют ядры и проклятья

И варварами нас зовут, —

Назло Джон-Булю и французам,

Вы, улыбаясь русским музам,

Им дали у себя приют. Вы любите напев их стройный,

Ум русский, светлый и спокойный,

Простосердечный и прямой.

Язык есть исповедь народа:

В нем слышится его природа,

Его душа и быт родной.Крылова стих простой и сильный

И поговорками обильный

Вы затвердили наизусть;

Равно и Пушкина вам милы

Мечты, стих звучный, легкокрылый

И упоительная грусть.Умом открытым и свободным

Предубежденьям лженародным

Не поддались вы на заказ

И, презирая вопли черни,

В наш лавр не заплетая терний,

Не колете нам ими глаз.Вы любите свою отчизну,

Другим не ставя в укоризну,

Что и у них отчизна есть.

Вам, англичанке беспристрастной,

Вам, предрассудкам неподвластной, —

Признательность, хвала и честь. Боясь, чтоб Пальмерстон не сведал

И вас за руссицизм не предал

Под уголовную статью,

Украдкой варварскую руку,

Сердечных чувств моих в поруку,

Вам дружелюбно подаю.

И.С. Аксаков напечатал стихотворение «Англичанке» в своей газете «Русь», со следующим предисловием: «Это стихотворение, написанное князем Вяземским в альбом г-жи де Штейгер в 1855 г. в Швейцарии… и прислано нам из Флоренции чрез Ф.Д. Косменко, который при этом сообщает нам следующие подробности: “Г-жа де Штейгер, несмотря на свое английское происхождение, знает Россию и питает к ней большое сочувствие… Знакомство с князем Вяземским и частые с ним встречи еще более упрочили в ней это русское направление. Г-жа де Штейгер большую часть жизни провела за границей, имела всегда обширный и разнообразный круг знакомства, но, по ее словам, такие живые, остроумные, приятные и интересные собеседники, каким был князь Вяземский, встречаются редко. Князь руководил ее занятиями русским языком и внушал ей любовь к «русским музам». Когда началась потом Восточная война 1854-1855 гг., то, несмотря на разгоревшуюся национальную вражду между русскими и англичанами, г-жа де Штейгер приняла живое участие в нашем поэте… Признательный за участие, князь Вяземский и написал г-же де Штейгер стихи”».

Что тут скажешь? Лишь одно – и нам не мешало бы сегодня узреть на неспокойном горизонте таких людей, как та умная женщина.





