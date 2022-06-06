Главная » Видео, Новости Украины и Новороссии, Творчество

Александр Невзоров. Унижения нового украинца

3 1

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=wzcUFN8pW4Y
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
В гостях у Дмитрия Гордона - Александр Невзоров (2011) TVRip
Александр Невзоров: Попы должны пойти работать
Александр Невзоров: Ждите новых Брейвиков!
Александр Невзоров — «Ягодичный зуд патриотизма»
Александр Невзоров: Традиционные религии опаснее сект
Один комментарий » Оставить комментарий
  • 8420 6942
    Женечка только что

      В РПЦ облегченно выдохнули. А вот хохлам подумать предварительно следовало бы, ведь он же их потом с умным видом опускать и начнёт.

    Оставить комментарий

    Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

    Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
    Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

    (Обязательно)

    Быстрый переход:

    Информация о сайте

    Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

    Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
    Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
    Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

    Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

    Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru