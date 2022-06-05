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Экономисты против политиков: какая модель мира побеждает сейчас. Кирилл Коктыш

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Почему именно сейчас разгорается внутривидовая схватка элит: “политики” против “экономистов”. Если потребление иссякает, то что теперь будет мировой “морковкой” для общества. Об этом и многом другом беседуют ведущий Сергей Харцызов и политолог Кирилл Коктыш.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=jBMFHNE8M68
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