Экономисты против политиков: какая модель мира побеждает сейчас. Кирилл Коктыш
Почему именно сейчас разгорается внутривидовая схватка элит: “политики” против “экономистов”. Если потребление иссякает, то что теперь будет мировой “морковкой” для общества. Об этом и многом другом беседуют ведущий Сергей Харцызов и политолог Кирилл Коктыш.
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