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День Мудрости Будха. Любомiръ Тай-Мыр

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Это день, наилучший для самореализации, самосозерцания и самосовершенствования. Имя Будха дословно означает: «Буд» — это будящий, пробуждающий, а «Ха» — это положительная сила, персонификация любви и понимания. По некоторым представлениям Будха — есть Любовь, вызвавшая Вселенную к бытию, и она же приведет её к совершенству и счастью.

Его отмечают 18 Вэйлетъ по Коляды Дару (с 18:00 7-го июня до 18:00 8-го июня 2022 года).
Как это происходит, расскажет организатор Обрядового учебного клуба “МИР” Любомiръ Тай-Мыр.

Контакты:
https://t.me/oykmir
https://www.youtube.com/c/OYKMIR
https://vk.com/oykmir

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#ЛюбомiръТайМыр #ДеньМудростиБудха
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=iIHV9Sug0iU
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