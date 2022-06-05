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Bioshock разносит объективизм. Алина Браздейкене // ЛКМ

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Bioshock (2007) – шутер от первого лица американской студии Irrational Games, который использует в качестве тестового полигона идеи Айн Рэнд и ее концепции объективизма. Посмотрим, на чем строится это общество; что работает, что нет; и как выглядит день из жизни обычного атланта.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=-VkCPrCOHkI
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