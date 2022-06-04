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Брифинг Минобороны России (04.06.2022 г.)

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Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.

Высокоточными ракетами воздушного базирования нанесён удар по центру артиллерийской подготовки ВСУ в районе населенного пункта Стецковка Сумской области. В данном центре прибывшими иностранными инструкторами осуществлялось практическое обучение украинских военнослужащих эксплуатации и управлению огнем 155-миллиметровых гаубиц М777. Также, в районе Дачное Одесской области в результате ракетного удара уничтожен пункт дислокации иностранных наемников.

◽️ Кроме того, поражены 27 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также уничтожены два пункта управления ВСУ, шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горючего в районах населенных пунктов Веселое, Бахмут Донецкой Народной Республики, Спорное, Подлесное и Лоскутовка Луганской Народной Республики.

Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 54 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Всего в результате ударов авиации уничтожено более 400 националистов, 20 танков и бронемашин, четыре установки реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», девять артиллерийских орудий и 29 автомобилей различного назначения.

Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Одессы сбит доставлявший вооружение и боеприпасы самолет военно-транспортной авиации воздушных сил Украины. Также за сутки уничтожены 17 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Попасная, Варваровка, Стаханов Луганской Народной Республики, Дементьевка, Волхов Яр, Мосьпаново, Новая Гнилица, Дослипное, Большие Проходы, Капитоловка Харьковской области, Новоалександровка Николаевской области. В том числе в районе Каменка Николаевской области российскими средствами ПВО сбиты два беспилотных летательных аппарата «Байрактар-ТБ2».

Ракетными войсками и артиллерией за сутки поражено: 33 пункта управления, 131 огневая позиция артиллерийских подразделений ВСУ а также, 542 района сосредоточения живой силы и военной техники.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 187 самолетов, 129 вертолетов, 1104 беспилотных летательных аппаратов, 328 зенитных ракетных комплексов, 3406 танков и других боевых бронированных машин, 466 установок реактивных систем залпового огня, 1769 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3405 единиц специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/16457
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