Брифинг Минобороны России (04.06.2022 г.)
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.
Высокоточными ракетами воздушного базирования нанесён удар по центру артиллерийской подготовки ВСУ в районе населенного пункта Стецковка Сумской области. В данном центре прибывшими иностранными инструкторами осуществлялось практическое обучение украинских военнослужащих эксплуатации и управлению огнем 155-миллиметровых гаубиц М777. Также, в районе Дачное Одесской области в результате ракетного удара уничтожен пункт дислокации иностранных наемников.
◽️ Кроме того, поражены 27 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также уничтожены два пункта управления ВСУ, шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горючего в районах населенных пунктов Веселое, Бахмут Донецкой Народной Республики, Спорное, Подлесное и Лоскутовка Луганской Народной Республики.
Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 54 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Всего в результате ударов авиации уничтожено более 400 националистов, 20 танков и бронемашин, четыре установки реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», девять артиллерийских орудий и 29 автомобилей различного назначения.
Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Одессы сбит доставлявший вооружение и боеприпасы самолет военно-транспортной авиации воздушных сил Украины. Также за сутки уничтожены 17 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Попасная, Варваровка, Стаханов Луганской Народной Республики, Дементьевка, Волхов Яр, Мосьпаново, Новая Гнилица, Дослипное, Большие Проходы, Капитоловка Харьковской области, Новоалександровка Николаевской области. В том числе в районе Каменка Николаевской области российскими средствами ПВО сбиты два беспилотных летательных аппарата «Байрактар-ТБ2».
Ракетными войсками и артиллерией за сутки поражено: 33 пункта управления, 131 огневая позиция артиллерийских подразделений ВСУ а также, 542 района сосредоточения живой силы и военной техники.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 187 самолетов, 129 вертолетов, 1104 беспилотных летательных аппаратов, 328 зенитных ракетных комплексов, 3406 танков и других боевых бронированных машин, 466 установок реактивных систем залпового огня, 1769 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3405 единиц специальной военной автомобильной техники.
Одесса в ожидании русского десанта:
https://www.politnavigator.net/odessa-kirdyk-i-more.html/amp?imnu=3c446ff6680e21accf6e71a44b374418&utm_source=politobzor.net
Во все времена Одесса – это “porto-franco”. Поэтому воровать хотят и воруют – всегда. При любой власти. ” Изя, а шо там в городе ? – Та, говорят, наши побеждают. – А кто это , – наши ? – Завтра узнаем.”
Не думаю, что Одесса “во все времена” была свободным портом, пользовалась правом беспошлинного ввоза и вывоза товаров.
Не во все, конечно. Но такое место , как “Привоз” было всегда. Одесса – мама воровская.
Я понял. Одессу бомбить не надо. Ее надо отыметь в жору. Потом можно ворам в законе говорить, что я твою маму имел.
на одессу положило глаз сша, следовательно скоро о своём присутствие дадут знать через молдавию, как бы там и не разместили свои системы