Когда девочка по имени Ханума впервые заплакала, это стало настоящей сенсацией. Ведь вместо слезинок по ее щекам посыпались мелкие твердые кристаллики. По странному совпадению отец девочки был ювелиром.



Проведя исследования, он пришел к выводу, что эти кристаллы напоминают алмазы и даже стал делать из них украшения, которые пользовались огромной популярностью. Ученые, изучавшие «бриллиантовые слезы», подтвердили их органическое происхождение, но причину явления так и не сумели раскрыть.

А ведь еще в детстве мы читали в сказках о прекрасных царевнах, из глаз которых сыпались драгоценные кристаллы, а с губ скатывались крупные жемчужины. Кто бы мог подумать, что это может оказаться реальностью?



В древних ведических источниках рассказывается и о других чудесах – о героях, которым не страшны ни огонь, ни смертельный яд, которые без устали преодолевали гигантские расстояния, ходили по воде, годами обходились без пищи и сна, поднимали немыслимые тяжести, умели видеть то, что недоступно зрению обычных людей и многое другое.

Большинство считало это мифами или преувеличением. Конечно, многие были наслышаны о чудесных способностях йогов, но мало кто сталкивался с этим в жизни.

Если вы встречались с проявлеием сверхспособностей – напишите об этом под роликом, пусть эти комментарии будут аргументами для скептиков. А если вам кажется, что вы заете о мире уже почти всё – досмотрите этот ролик до конца, обещаем будет интересно.

Тем не менее, даже официальная наука сегодня пришла к выводу, что человек таит в себе огромный, практически неограниченный потенциал. По сути, мы наделены природой не только разумом, но и такими способностями, о которых часто даже сами не подозреваем.

А между тем,

если верить сказкам, легендам и ведическим преданиям, наши Предки обладали многими сверхспособностями и умели ими пользоваться, вот только со временем все они перешли в спящий режим. По большому счету, каждый человек уникален, но для большинства аномальные способности надежно скрыты подсознанием.

Хорошо известно, что даже у самого обычного человека в экстремальных ситуациях может появиться недюжинная сила, на которую он просто не способен в нормальном состоянии. И тогда он перепрыгивает немыслимую пропасть, приподнимает тяжелый трамвай, голыми рукам отражает нападение опасного хищника.

Ученые связывают это с резким выбросом адреналина, который максимально активизирует мозговую активность и мышечную силу. В этом видео такое мы разбирать не будем, а будет кое что поинтереснее.

Мы уже рассказывали вам о случаях, когда у людей открывались сверхспособности после серьезных физических травм, болезней, потрясений или клинической смерти. В результате могут возникнуть такие паранормальные способности как ясновидение, экстрасенсорика, пирокинез, телепатия.

К примеру, всем известная Ванга обрела дар ясновидения и целительства после того, как попала в детстве в страшную бурю, оказавшись в самом центре смерча.

В Йоге и других духовных практиках утверждается, что совсем не обязательно попадать в экстремальные ситуации, чтобы получить сверхспособности, потому что их можно вполне успешно в себе развить.



В общем-то, подобные способности даже не являются целью практики, они лишь ее сопутствующий результат. Повторимся, результат долгой и регулярной духовной и физической работы.

Однако у некоторых людей необычные способности могут открыться спонтанно.

Вот топ 10 проявлений сверхспособностей, которые говорят нам о безграничных возможностях человека и заставляют пересмотреть современные научные представления о нашем организме

1

Нечувствительность к яду

Сингх Абу из Индии стал известен благодаря тому, что на него не действует даже самый смертельно опасный змеиный яд.

Однажды его укусила кобра, что неудивительно, ведь он работал в террариуме. Сингх очень испугался и уже приготовился умереть, но почему-то опасные симптомы все не появлялись. Никакого вреда от яда кобры Сингх так и не получил, он даже не почувствовал жжения от укуса.



Оказалось, что ни одна ядовитая змея не может причинить этому человеку вред. Он бесстрашно входил в террариум со змеями, которые могли кусать его сколько угодно.



Результат был все тем же. Анализы показали, что яд в крови этого индуса мало того, что полностью растворяется – он еще и превращается в полезные и питательные вещества!