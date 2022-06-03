Между президентом Украины Владимиром Зеленским и украинскими военным начинается серьёзный конфликт. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко во время беседы с журналистами после открытия нового здания детской поликлиники в Минске.

«Польша – вы видите – и туда и сюда: и примем беженцев, и не примем, и деньги дайте, и через нас деньги в Украину. Уже договорились до того, что западную Украину готовы оттяпать, – сказал он. – Оттяпать не получится. Уже на Украине, по моим данным, между Зеленским и украинскими военными начинается серьёзное противостояние и конфликт. Военные, как никто, понимают, что такое конфликт с Россией. Там гибнут ребята военные. Они видят, на что способны и сколько могут воевать. А воевать дальше не смогут. Вы видите, Россия поменяла тактику».

Лукашенко отметил, что с украинской стороны скоро некому будет воевать, а территориальная оборона не заменит Вооружённые силы, и военные это видят. В этой связи он обратил внимание на сомнительные договорённости и обещания Киева в адрес Польши, что также вызывает негативную реакцию внутри националистических сил на Украине, в том числе среди военных.

«Они увидели, что он полякам предоставил [особый] статус. А это ведёт к чему? Оттяпать запад [страны], – указал президент. – Поэтому у них начинается это противостояние между президентом и военными. И я уверен, украинские военные снесут голову любому. Я не говорю там нацики-не нацики. Слушайте, это вопрос философский. Военные Украины снесут голову любому, особенно нацики, как некоторые их называют, которые хотят иметь “самостийную, вольную Украину”. Они не хотят, чтобы там были не только русские, белорусы, но и поляки. И они снесут головы всем, кто сегодня хочет расчленить Украину. Нам это не нужно. Я давно об этом сказал. Смотрите, сбывается. Я ж тогда сказал: ещё к нам и россиянам обратятся, чтобы мы защитили эту Украину».

Белорусский лидер также прокомментировал планы США вывезти с Украины 20 млн т зерна в обмен на вооружение, чтобы, как заявляет Вашингтон, снизить цены на зерно и решить продовольственный вопрос в мире. Лукашенко выразил сомнения, что у южной соседки остались такие запасы. В любом случае, считает он, этим никак делу не поможешь. «Заберут у украинцев последний кусок хлеба. Они украинцев обдирают. Я не думаю, что это из-за оружия. Оружие им будут поставлять. Для того, чтобы уничтожить Россию, подойти к Китаю. Тут не в хлебе дело», – считает Лукашенко.

Глава государства в ходе беседы с журналистами признал, что Беларусь проигрывает информационную войну. «Плохо работаем. Поэтому недавно в Минобороны был и недавно проводил совещание по поводу информационных, психологических и прочих операций и так далее. Пока мы недотягиваем, –сказал он. – Все вы будете заниматься честно этим. Моё требование было одно – это не должны быть фейки».

Президент согласился, что людей больше цепляют яркие картинки и громкие происшествия, которые впоследствии оказываются фейками. В Беларуси, подчеркнул он, этим заниматься не будут. «Мы сейчас формируем этот “спецназ”. Но без вас ничего не сделаем, – обратился он к журналистам. – Сила в правде. Всё равно правда побеждает».

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота на Украине. 21 февраля 2022 года президент России признал суверенитет Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины и защите мирного населения ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевского режима. Российские Вооружённые силы наносят удары по военной инфраструктуре и авиации Украины, гражданскому населению ничего не угрожает. Москва также намерена предать суду военных преступников. Речи об оккупации страны не идёт.

По материалам сайта Президента Белоруссии