ЕС утвердил шестой пакет санкций против России
Страны Евросоюза, шедшие к компромиссу по вопросу очередных антироссийских санкций целый месяц (из-за позиции Венгрии и нескольких других стран, не желающих наносить вред своей экономике), приняли окончательное решение и ввели шестой пакет ограничительных мер. Рестрикции предусматривают запрет на покупку, импорт, трансфер сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России. Процесс отказа от чёрного золота займёт шесть месяцев, а от нефтепродуктов — восемь. При этом в порядке исключения Венгрия временно сможет получать топливо по трубопроводу «Дружба», Болгария — ввозить углеводороды по морю, а Хорватия продолжит импортировать некоторые нефтепродукты. Кроме того, в новые санкции входят: запрет на страхование нефтеналивных судов; расширение ограничений на экспорт химикатов и высокотехнологичной продукции (ЕС намерен запретить экспорт около 80 химических компонентов под предлогом того, что они якобы могут быть использованы для создания химоружия); отключение от SWIFT «Сбербанка», «Россельхозбанка», «Московского кредитного банка» и белорусского...
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