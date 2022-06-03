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ЕС утвердил шестой пакет санкций против России

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Использованные источники: tass.ru

Страны Евросоюза, шедшие к компромиссу по вопросу очередных антироссийских санкций целый месяц (из-за позиции Венгрии и нескольких других стран, не желающих наносить вред своей экономике), приняли окончательное решение и ввели шестой пакет ограничительных мер. Рестрикции предусматривают запрет на покупку, импорт, трансфер сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России. Процесс отказа от чёрного золота займёт шесть месяцев, а от нефтепродуктов — восемь. При этом в порядке исключения Венгрия временно сможет получать топливо по трубопроводу «Дружба», Болгария — ввозить углеводороды по морю, а Хорватия продолжит импортировать некоторые нефтепродукты. Кроме того, в новые санкции входят: запрет на страхование нефтеналивных судов; расширение ограничений на экспорт химикатов и высокотехнологичной продукции (ЕС намерен запретить экспорт около 80 химических компонентов под предлогом того, что они якобы могут быть использованы для создания химоружия); отключение от SWIFT «Сбербанка», «Россельхозбанка», «Московского кредитного банка» и белорусского...

Статья публикуется в сокращённом варианте, так как в ней использованы источники, запрещающие репост своих материалов: tass.ru, interfax.ru, 1tv.ru
Ознакомиться с полным текстом статьи можно перейдя по ссылке источника.
Источник: http://stoletie.ru/lenta/jes_utverdil_shestoj_paket_sankcij_protiv_rossii_640.htm
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