Экономические санкции, о которых так много говорят сегодня, на самом деле были политическим инструментом во все времена. Даже – до нашей эры. Они использовались можно сказать всегда.

В 432 году до н.э. Афинская ассамблея приняла так называемую Мегарскую псефизму (по-гречески – «решение»). Оно касалось города Мегара. В нем нашли пристанище беглые афинские рабы, среди которых были женщины. В наказание купцам этого города запрещалось вести торговлю в Афинах и подконтрольных ему портам.

Об этом писал Аристофан в своей комедии «Ахарняне»:

…Тогда мегарцы, натерпевшись голода,

Спартанцев просят отменить решение,

Что из-за девок приняли афиняне.

А нас просили часто – мы не сжалились.

Тут началось бряцание оружием.

«Вот не бряцали б», – скажут. Но, помилуйте,

Что оставалось им?..

Запрет на торговлю нанес экономике Мегары сильный удар, и власти города приняли решение вступить в Пелопонесский союз, которым управляла Спарта.

Стоит заметить, что такой способ давления пришелся по вкусу афинянам, ибо так они без применения силы могли оказывать давление на другие государства. Однако это вызвало резкое недовольство стран Пелопонесского союза. Разразился военный конфликт, переросший в длительную войну. В ней Афины потерпели поражение, утратили гегемонию в Греции и были вынуждены отдать лидерство Спарте…

Экономические санкции, похожие на те, что сейчас применяют США, использовал Наполеон против Великобритании. Проиграв в октябре 1805 года Трафальгарское морское сражение, он понял, что островную империю не победить военной силой. И постарался изолировать Британию, закрыв от нее европейские порты. В континентальной блокаде, кроме Франции, участвовали Россия, Италия, Испания, Голландия, Пруссия, Австрия.

Однако блокада Великобритании оказалась не столь сильной, поскольку иностранные военные корабли уступали британским в количестве и мощи. И потому зарубежные торговые суда под их защитой проникали в порты империи.

Но все же серьезные трудности у британцев возникли. Многие товары подорожали, у предприятий начались проблемы с сырьем. Да и недовольство рабочих усилилось, поскольку упала зарплата. Однако все те же заботы легли на плечи жителей европейских государств. Ведь европейская экономика была единым организмом…

Парадокс, но континентальная блокада пошла на пользу Великобритании. Стали развиваться те отрасли, которые ранее зависели от импорта. Британцы стали выпускать – импортозамещение XIX века! – и покупать больше отечественных товаров.

К примеру, лионский бархат, который был раньше популярным, стал уже старомодным. Британцы забыли о парче, кружевах, ярких тканях. Швейные изделия стали шить из тонкой шерстяной ткани, а белье – из хорошо выделанного льна. Это ознаменовало и изменение моды…

Интервенция против Советской России, в которой участвовали США и страны Антанты, не смогла помочь Белой армии свергнуть режим большевиков. И на Западе это многие понимали. Среди скептиков был и премьер-министр Великобритании Дэвид Ллойд Джордж, который летом 1919 года заявил: «Мысль подавить большевизм военной силой – чистое безумие…, и надеяться на них (Деникина, Колчака, чехов и поляков) – значит строить на сыпучем песке».

В ход были пущены экономические механизмы, однако английский премьер-министр так же выступал против них. Но американцы в лице президента Вудро Вильсона и государственного секретаря Роберта Лансинга его все же уломали. «Можно легко представить себе физическое отвращение Ленсинга перед пахнувшими потом и табаком дерзкими «tovarishchami», которые угрожают превратить Россию и весь Мир в кипящий котел социалистической революции», – писал Рутгерс Дэвид Фоглесонг в книге «Американская Миссия и Империя Зла: Крестовый поход за “свободную Россию”».

Кстати, этот труд посвящен неустанным, хотя и безрезультатным попыткам США «реформировать» Россию, которые они предпринимают уже много десятилетий. Способы были самые разные – политические, военные, экономические. Эта «традиция» продолжается по сей день.

Историки считают, что главную роль в установлении экономических санкций против России сыграли не только американцы, но и президент Франции Жорж Клемансо. Сыграло роль и то обстоятельство, что Ленин и его соратники заявили о непризнании царских долгов. Это означало, что Франция теряет огромную сумму – она давала России миллиардные займы. И держатели российских ценных бумаг оставались, что называется, с носом. К слову, Россия ликвидировала свой долг только спустя почти 80 лет – в 1997 году. Нашей стране пришлось раскрыть кошелек и перед британцами. Им Николай II тоже изрядно задолжал…

В октябре 1919 года Верховный Совет Антанты объявил о полной экономической блокаде Страны Советов. Были разосланы призывы к другим странам присоединиться к этой акции, прекратить торговлю любыми товарами с Москвой, воздержаться от посылки поездов, кораблей, запретить банкам совершать операции с Россией. Более того, Верховный Совет Антанты рекомендовал главам других стран запретить своим гражданам общаться со Страной Советов по телефону и телеграфу.

Однако экономическая блокада стала ослабевать уже через несколько месяцев – она просто оказалась невыгодной для ее организаторов: Россия была огромным рынком, терять который было немыслимой глупостью.

«Империалисты» разрешили торговые операции с «русским народом», а точнее, с кооперативными организациями, уже в январе 1920 года.

Окончательно же санкции были сняты через пять лет. Между прочим, первой страной, прорвавшей блокаду, была едва получившая независимость Эстония.

Стоит заметить, Запад основательно пограбил Россию – и санкции тут ни при чем. Интервенты-мародеры вывозили сырье, машины, нефть, лес, зерно, резину, медь, медикаменты, паровозы, вагоны… И зверств со стороны незваных гостей было отмечено немало – они замучили несколько десятков тысяч мирных граждан.

…В феврале 1920 года в американской газете World было опубликовано интервью Председателя Совета народных комиссаров Ленина. Беседа с корреспондентом издания Линкольном Эйром проходила в кремлевском кабинете главы государства на английском языке.

Беседа была посвящена экономическим репрессиям Запада в отношении Советской России. Ленин, в частности, сказал, что «некоторые американские предприниматели как будто начинают понимать, что более разумно вести выгодные дела в России, чем вести войну с Россией, а это хороший признак. Нам будут нужны американские промышленные изделия – локомотивы, автомобили и т. д., – более чем товары какой-либо другой страны».

Далее Ленин высказал мысль, которая созвучна не только тому времени, но и нынешней ситуации: «Государственные деятели Европы и Соединенных Штатов, по-видимому, не понимают, что нынешняя экономическая разруха в России является лишь частью мировой экономической разрухи. До тех пор, пока экономическая проблема будет рассматриваться не с международной точки зрения, а с точки зрения отдельных наций или группы наций, разрешить ее будет невозможно. Без России Европа не сможет встать на ноги… Мы в России имеем пшеницу, лен, платину, поташ и много полезных ископаемых, в которых испытывает острую потребность весь мир. В конце концов, мир должен будет прийти к нам за этим, невзирая на то, большевизм у нас или не большевизм…».

Пиком сотрудничества СССР и стран Запада было время Второй мировой войны. Многие надеялись, что союзники продолжат сотрудничество и в мирное время. Однако этого не произошло – очень скоро Восток и Запад разделил «железный занавес».

В 1946 году был создан Координационный комитет по экспортному контролю, в который со временем вошли страны НАТО и Япония. По сути, эта организация стала инструментом экономической блокады СССР и других социалистических стран. Комитет составлял список товаров, экспорт которых на Восток был запрещен. Это было сделано для того, чтобы отрезать Советский Союз и его союзников от передовых технологий и современной техники.

Все попытки обойти запреты пресекались, К примеру, японская компания Toshiba Machine Company и норвежская Kongsberg Gruppen поставили в СССР восемь фрезерных станков, оснащенных высокопроизводительными вычислительными комплексам, и американцы их «застукали». После этого контракт азиатской фирмы на поставку оборудования для армии и ВВС США был аннулирован.

В конце концов, усилия упомянутого комитета по блокаде СССР провалились. Советская разведка создала сеть фирм-однодневок в разных странах мира, закупавших необходимые устройства и механизмы, которые вскоре стали поступать на территорию Советского Союза. Так в стране появились компьютеры – точная копия тех, что создавались в американской IBM.

Уместно вспомнить, как в 1960 году руководство ФРГ под давлением США аннулировало контракт на поставку в СССР труб большого диаметра для газопроводов. При этом немцы понесли большие убытки: концерн «Маннесман» и «Крупп» потеряли от 80 до 100 миллионов марок. Однако очень скоро в Первоуральске наладили выпуск этих самых труб.

На тамошнем заводе был вывешен иронический транспарант с обращением к бундестагу: «Ты запретил продажу труб нам и сам же вылетишь в трубу!..».

Словом, о последствиях экономических санкций стоит помнить всем, кто к ним причастен. А еще лучше поинтересоваться историей, начиная с античных времен. Там можно найти много полезного и поучительного.





