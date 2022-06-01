Тихоокеанский флот (ТОФ) РФ до конца этого года пополнится тремя подводными лодками, двумя тральщиками и корветом. Об этом сообщил глава отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан 3-го ранга Илья Колесников.

«Среди важных задач летнего периода обучения – освоение новых надводных кораблей и подводных лодок, которые прибудут на ТОФ до конца года. В их числе третья по счёту подводная лодка проекта 636.3 “Магадан”, атомный стратегический подводный крейсер проекта “Борей-А” “Князь Олег” и атомная подлодка проекта “Ясень-М” “Новосибирск”. Кроме того, в этом году запланировано поступление на флот двух морских тральщиков “Пётр Ильичёв” и “Анатолий Шлемов” проекта 12700 “Александрит”», – сказал он.

Ещё одно пополнение флота —корвет «Резкий» проекта 20 380. Это четвёртый по счёту корабль, сейчас он проходит швартовые испытания.

«Главным мероприятием боевой подготовки в этом периоде станет участие сил флота в стратегическом командно-штабном учении (СКШУ) “Восток–2022″», – сказал представитель ТОФ.

«Магадан» – третья дизель-электрическая подлодка проекта 636.3 «Варшавянка», построенная для ТОФ. На Западе их называют «Чёрными дырами» из-за акустической малошумности. Предназначены для борьбы с субмаринами и кораблями противника, для обороны военно-морских баз, береговых и морских коммуникаций, разведывательной и патрульной деятельности. Имеют комплекс ударного высокоточного ракетного вооружения «Калибр-ПЛ», а также обновлённое радиоэлектронное оборудование.

Строительство двух серий АПЛ четвёртого поколения – стратегических «Бореев» проекта 955 и многоцелевых «Ясеней» проекта 885 – ведётся на Севмаше. Подлодки проекта 955 и 955A (шифр «Борей») относятся к четвёртому поколению. Основное вооружение – твёрдотопливные баллистические ракеты комплекса Д-30 «Булава».

Подлодки проекта 885 «Ясень» (885М «Ясень-М») – серия российских многоцелевых АПЛ с крылатыми ракетами четвёртого поколения. Подводная скорость крейсеров составляет 31 узел, а надводная – 16 узлов. Предельная глубина погружения – 600 метров, автономность плавания – 100 суток. На вооружении подлодки находятся мины, 533-миллиметровые торпеды, крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс».

По материалам РИА Новости, ТРК «Звезда»