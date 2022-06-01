Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.
Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.
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Дурачьё. Теперь некого считать виноватым во всём.
многие те кого он обманул уже померли
Вор должен сидеть в тюрьме. То то господин Чу быстро слинял из России как только жаренным запахло. Что его счета арестованы? Нет. Могу предположить, что этот хмырь находится у своих хозяев в Англии. МИ 6 гордится такими агентами.
Вор должен сидеть в долговой яме.
конечно -тот ,кто своровал у тебя в ИП пару болтов -этого ты с честью посадишь ,Чубайсы и остальные сородичи твои живут по другому праву…
Марина а откуда ты взяла об ИП? И с чего ты решила о сородичам.
ты как то говорил, что нашел окошечко незанятое в какой-то технологической цепочке где твои знания стали универсальны и нужны и ты их оформил ,что обеспечило тебе безбедную жизнь,а насчет сородичей – по линии поведения на всем протяжении присутствия здесь..
Дама так себе придумала , приняла , поверила и выдала. Но пока не рассердилась. “Ну що тут зробиш !”(укр.) ))
г.Шапов немедленно повторите материалы про резьбу ,а потом только мы рассмотрим ваше мнение на ЯП ,как авторитетное ..
Не МИ6,ЦРУ -но одно и то же саксы ,а что ты это сейчас открыл?разве 7 лет назад ВВП в присутствии журналистов сказал ;”Что Чубайс не виноват ,в приватизации ,которую он сделал под давлением ЦРУ которое у него сидело на втором этаже “-он троллил т обозначал…И ничего сделать было нельзя ,т.к. по Договору 1991-это был их представитель и его нельзя было трогать ,ему и посты министра не нужны были.Быть участником Бильденбергского Клуба -это выше в мировой иерархии .Когда сегодня смешались все карты на столе войной -они ушли все сами..Новая эра ,новый расклад сил,новые имена ..Кто -то спрятался или откупился ,передоговорился о нейтралите или ушел на подготовку новой драки.От власти и активов добровольно не отказываются..Сделать повешание ЧУбайса на потеху публики??а что изменится для России ??-он представитель Запада ,а у него своя цель -расчленение Территории и уничтожение Православия до полного отречения ,как в хохляндии ….Смешно же констатировать то,что было ясно лет пятнадцать точно-гос-во сложный инструмент ,но перезагрузка мира началась и Россия сегодня на ринге-что отвоюет -увидим в Договоре…
Что мы увидим в договоре… С кем договор? Наверно пришло время договоров АУ. Это как Минск которому альтернативы нет кроме артобстрела. Мы увидим не договор а очередной буфер. Они как Гуантанома на Кубе, территория за забором без конституции.
Это издевательство -выпустить всех Минцев с млрд спокойно через аэропорты и охрану ,а потом через месяц обьявить о поиске млрд их на Западе …Ждем еще заключения по ЦБ РФ -какую сумму ,сколько уже трлн дол вывели их страны ,если оно будет начато или это их борьба бульдогом под ковром ,кланы меряются силами ,кто кого доведет до тюрьмы…Бедный Улюкаев за всех отсидел и его увозили четыре джипа через ворота ,они не бывшие…они отдохнувшие и перегруппировавшиеся