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Как я служил в Советской Армии. Вспоминает Владимир Виноградов. Часть вторая

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Это вторая часть рассказа Владимира Виноградова о службе в рядах Советской Армии. Часть первую можно посмотреть по ссылке: https://youtu.be/mZaNOepNG44

В этом видеоинтервью нас ждут взлёты и падения бойца Виноградова. Владимир Александрович поделится воспоминаниями о выдающихся успехах в боевой и политической подготовке и последовавшим вслед за ними производстве в чернорабочие авиации. Не дожидаясь создания конструкторского бюро товарищ Виноградов лично приступил к постройке грузового автомобиля КРАЗ из двух канистр спирта и прочих подручных материалов, имеющих широкое хождение в ВВС. Познав глубины угля и навоза, дважды сержант и «дедушка» советской военной авиации, уволенный в запас с должности старшины роты, в конце концов заставил плакать своё командование. Да и нашу съёмочную группу тоже.

Как и в первой части, русский язык был сохранён во всём своём многообразии, поэтому отсадите, пожалуйста, детей подальше от ваших голубых экранов.

По вашим просьбам русский язык в интервью сохранён во всём своём многобразии, поэтому отсадите, пожалуйста, детей подальше от ваших голубых экранов.

Если вы «отслужили как надо» в рядах советской, российской или другой армии, сохранили тёплые впечатления о том времени, не расстались с чувством юмора, хотите поделиться с общественностью своими армейскими историями и при этом располагаете возможностью прибыть в нашу студию в Москве — напишите, пожалуйста, в редакцию «Специнформа».

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=2gKhiP2TbyM
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