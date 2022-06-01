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Из-за чего началась новая мировая война: подоплёка текущих событий. Борис Марцинкевич

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Какие организационные провалы сейчас осложняют и затрудняют нам экономическую войну. Почему не переводятся на рублёвый расчёт продажи нефти, угля, зерна итд. Где берут своё начало текущие геополитические события. Об этом и многом другом рассказывает автор и ведущий программы “Геоэнергетика” Борис Марцинкевич.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=HWMva0kpwi4
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