Продуктовые новшества
Продуктовые новшества.
В овощном магазине на остановке рядом с домом появились продукты из Херсона.
Помидоры – 150 рублей
Горох – 450 рублей
Картошка – 100 рублей
Клубника – 130 рублей
Продуктовая интеграция Крыма с Херсонской областью уже вовсю идет. Ждем полной экономической. а затем и политической интеграции.
Для сравнения в Германии:
- Помидоры голанские синтетические 3,99
- Картошка молодая на базаре (в магазие ещё нет) – 4,99
- Огурец парниковый “био” – 1,39шт
- клубника местная(анонс на следующую неделю) – 11,92 (1кг)
В Польше клубника местная 2.5-3 евро за кг.
Вот посмотри! чтоб не быть голословным.
Конечно есть разные цены. Но я не станы обходить после работы все магазины в поисках дешёвых продуктов. Если дорого, значит не покупаю.
https://www.lidl.de/l/prospekte/aktionsprospekt-30-05-2022-04-06-2022-1b5891/view/jumpmarks/page/2
Та я ж не спорю.Она 20 лет назад,по моему стоила около 4 евро за кило.
Свое подтверждение не вышлю,скупаюсь на рынке.))))Могу заметить только,что такая цена в Варшаве,в регионах поменьше будет.)