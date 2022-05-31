Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев жёстко прокомментировал решение властей ФРГ упростить въезд в страну россиянам, которые из-за критики действий властей и российской специальной военной операции (СВО) по демилитаризации и денацификации Украины якобы «подвергаются преследованиям и угрозам».

«Германия решила упростить въезд к себе российским критикам спецоперации на Украине. Иными словами, тем, кто выступает против своей страны и желает ей поражения. Ну что ж. Можно сделать два вывода. 1. Пусть такие едут к немцам как можно скорее. И желательно безвозвратно под страхом уголовной ответственности за фейки о Вооружённых силах. 2. Может быть, стоит подумать о льготном въезде в Россию всех, кто активно выступает в Германии и не только против украинского варианта ливерной колбасы ([канцлера Олафа] Шольца и Ко) и подобных европейских деятелей, – написал он в Telegram.

На прошлой неделе Медведев призвал перестать «миндальничать» с теми, кто в России признан иноагентом, и «навести порядок». «Если они ведут деятельность, направленную против страны в столь сложный период, и получают за это деньги от наших врагов, ответ должен быть быстрым и жёстким», – подчеркнул политик, обратив внимание, что это происходит в период СВО и беспредельных антироссийских санкций. По словам Медведева, ответ иноагентам должен предусматривать «запрет публичной деятельности и уголовное преследование». При этом он напомнил фильм «Адъютант его превосходительства» и судьбу главного героя Павла Кольцова, разведчика «красных». «Как агент враждебной силы был расстрелян», – написал он.

Согласно данным ВЦИОМ, СВО на Украине поддерживают 72% россиян, не поддерживают — 18%, а 10% затруднились с ответом.

По материалам Telegram, НТВ, «МК»