Медведев предложил недовольным россиянам поскорее уехать из страны
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев жёстко прокомментировал решение властей ФРГ упростить въезд в страну россиянам, которые из-за критики действий властей и российской специальной военной операции (СВО) по демилитаризации и денацификации Украины якобы «подвергаются преследованиям и угрозам».
«Германия решила упростить въезд к себе российским критикам спецоперации на Украине. Иными словами, тем, кто выступает против своей страны и желает ей поражения. Ну что ж. Можно сделать два вывода. 1. Пусть такие едут к немцам как можно скорее. И желательно безвозвратно под страхом уголовной ответственности за фейки о Вооружённых силах. 2. Может быть, стоит подумать о льготном въезде в Россию всех, кто активно выступает в Германии и не только против украинского варианта ливерной колбасы ([канцлера Олафа] Шольца и Ко) и подобных европейских деятелей, – написал он в Telegram.
На прошлой неделе Медведев призвал перестать «миндальничать» с теми, кто в России признан иноагентом, и «навести порядок». «Если они ведут деятельность, направленную против страны в столь сложный период, и получают за это деньги от наших врагов, ответ должен быть быстрым и жёстким», – подчеркнул политик, обратив внимание, что это происходит в период СВО и беспредельных антироссийских санкций. По словам Медведева, ответ иноагентам должен предусматривать «запрет публичной деятельности и уголовное преследование». При этом он напомнил фильм «Адъютант его превосходительства» и судьбу главного героя Павла Кольцова, разведчика «красных». «Как агент враждебной силы был расстрелян», – написал он.
Согласно данным ВЦИОМ, СВО на Украине поддерживают 72% россиян, не поддерживают — 18%, а 10% затруднились с ответом.
Встречно предлагаю покинуть Россию тем, кем недовольны россияне. И сразу все станут довольны.
Привет. Давно не было.
А если люди хотят быть недовольными, куда им ехать ?
Мда, йуморок-с а-ля здравствуй школа )))
Я пока не встречал таких, кто осознанно и на серьезных щщах любит быть недовольным. У недовольства есть основания и причины. И это нормально. Вот когда нет причин быть довольным, а человек радуется – вот это настораживает вероятностью диагноза…
Я знаю много людей с отклонениями. Каждый живет как хочется.
Даже здесь были такие, которые капошились в земле, чтобы вырос порей.
Пошел за три рубля и купил его. Ан нет. Надо все лето х-ей заниматься.
Есть мнение, что абсолютно здоровых людей нет, есть недообследованные )
Но вообще-то это естественный процесс и сама суть политики – если население недовольно, то проблема не в населении, а в причине недовольства. Тут как бэ в словаре четко обозначена суть явления и то, кто чьи интересы должен обслуживать. Спойлер – не население интересы Медведева, а наоборот.
Наверно вы правы. Кто то должен обслуживать интересы.
Медведев хорошо сказал, но осталось дело за небольшим– воплотить
власти РФ сказанное им в жизнь.
А, то уже, например, Т. Кеосаян возмущается, что Урганта хотят вновь
пригреть на Центральном телевидении.
Россияне – они такие. У них везде родина и свои. Поэтому и пестню придумали на вопросе :”С чего начинается Родина ? А может ..”
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Господи неужели не видишь Руса -что Кеосанян и Марго из др.кармана тех же продюсеров в тени .как и Соловьев -они стали вдруг армяне патриоты и сидят во всех шоу..Это они меж собой поляну делят…нет пока и близко наших в этом виде бизнеса ..Какие отвратительные ,быстрые за пару месяцев они вдвоем с Марго сварганили фильмишки про Крым (аля любофф)и Донбасс…Никаких глубинных или серьезных тем не затронуто -все по верхам и вашим и нашим и ты тут же выйдя из фильма уже забываешь его…Сегодня все Прилепины..к казне