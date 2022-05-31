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Брифинг Минобороны России (31.05.2022 г.)

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 В ходе обследования в Мариуполе подземных сооружений металлургического комбината «Азовсталь», где укрывались сдавшиеся в плен нацисты украинского формирования «Азов», российскими военнослужащими был обнаружен изотермический фургон.

◽️ В фургоне с неработавшей системой охлаждения были складированы 152 тела погибших боевиков и военнослужащих ВСУ. Напомню, что командование «Азова» перед сдачей в плен, публично обращалось к Зеленскому забрать тела погибших, чтобы семьи смогли захоронить их на подконтрольной киевскому режиму территории.

◽️ Однако никаких запросов со стороны Киева о получении тел погибших с комбината «Азовсталь» не поступало. Более того, во время обследования фургона российские саперы выявили установленные под телами погибших украинских военнослужащих четыре мины. Совокупная масса взрывчатого вещества в них была достаточна для уничтожения всех оставшихся в фургоне останков тел.

◽️ По результатам допросов пленных боевиков «Азова» установлено, что минирование тел было проведено по прямому указанию из Киева.
Цель провокации – обвинить Россию в намеренном уничтожении останков тел и не допустить их вывоза для передачи родственникам, чтобы спасти политическую «репутацию» киевского режима и лично Зеленского.

◽️ Российская сторона в ближайшее время планирует передать обнаруженные на территории комбината «Азовсталь» тела украинских боевиков и военнослужащих представителям Украины.
 
◽️ Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.

За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования поражены четыре пункта управления, а также 13 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники.

Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены три пункта управления, 69 районов сосредоточения живой силы и военной техники, радиолокационная станция и два склада боеприпасов ВСУ в районах населенных пунктов Райгородок и Николаевка Донецкой Народной Республики. Всего в результате ударов авиации уничтожено до 290 националистов и 23 единицы вооружения и военной техники ВСУ.

▫️Кроме того, в районе населенного пункта КОБЗАРЦЫ Николаевской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины.

Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Донецк, Макеевка Донецкой Народной Республики, Попасная Луганской Народной Республики, Липцы, Большие Проходы Харьковской области, в том числе один беспилотный летательный аппарат сбит в районе острова Змеиный.

Ракетными войсками и артиллерией поражено:
38 пунктов управления, 417 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 46 огневых позиций артиллерийских и минометных батарей. Уничтожены 36 единиц вооружения и военной техники, в том числе украинская батарея реактивной системы залпового огня «Ураган», батарея реактивной системы залпового огня «Град», два склада боеприпасов, а также склад топлива.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 184 самолета, 128 вертолетов, 1070 беспилотных летательных аппарата, 325 зенитных ракетных комплексов, 3342 танка и других боевых бронированных машин, 454 установки реактивных систем залпового огня, 1738 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3311 единиц специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/16318
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 970 724
    Ленид только что

      ВСУ и “жидобендеровцы” несут потери не только в технике и живой силе. Имеет место полная потеря совести, духа боевого братства и простого уважения перед лицом Смерти.
      Слава Русскому оружию!

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