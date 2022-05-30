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Тайное противостояние в космосе

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О том, как как американцы пытались украсть у нас космическую станцию “Салют”, откуда в космосе оружие, какие испытания проводятся и как проходит гонка вооружений в космосе расказывает военный эксперт Юрий Кнутов.

Книга Д. Каптаря “Противостояние. Расцвет и гибель Российской империи” https://den-magazin.ru/utm/767

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#ДеньТВ #США #КИТАЙ
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=jj_GJfxdczU
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