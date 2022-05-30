Тайное противостояние в космосе
О том, как как американцы пытались украсть у нас космическую станцию “Салют”, откуда в космосе оружие, какие испытания проводятся и как проходит гонка вооружений в космосе расказывает военный эксперт Юрий Кнутов.
Книга Д. Каптаря “Противостояние. Расцвет и гибель Российской империи” https://den-magazin.ru/utm/767
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