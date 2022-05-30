Открытым Текстом 29.05.2022
Донбасс очищается от террористической группировки «Украина» неуклонно, хотя и не так быстро, как нам всем хочется.
Ведь на оккупированной его части за восемь лет создана система укреплений, туда в начале года свезены боеспособнейшие и несметные запасы всего, что стреляет и взрывается. Вдобавок террористы, как всегда и по всему миру, прикрываются живым щитом: ведь мирных жителей, да вдобавок еще и русских, им не жаль. Но все это лишь замедляет, но не отменяет результат.
Крупнейший в Луганской Народной Республике, да и на всем юго-западе Руси, химический комплекс тактически окружен. Бои уже на окраине Северодонецка, мосты между ним и Лисичанском разрушены или взяты под контроль, дороги к ним обоим перехвачены или простреливаются, так что котел уже почти закрыт. Основные транспортные узлы этой агломерации – Попасная и Рубежное – взяты еще на прошлой неделе, и враг уже не может даже отступить. По прикидке, там сейчас около десяти тысяч бойцов и боевиков. На днях взят контролирующий последние тропки бегства Красный Лиман (его террористы переименовали в Лиман в рамках своей программы декоммунизации – отмены исторической памяти).
Открытым текстом напоминаю: боевики под старым фальшивым польским лозунгом «Украина – не Россия» не только стреляют в спину отступающим. Немалую их часть еще и выучили англосаксонским основам тактики, поставили командирами в армию, и теперь, по сути, нет разницы между обычными вооруженными силами Украины и террористами: все они бодро занимают школы и больницы, ставят пушки под стены жилых домов, стреляют из окон средних этажей, удерживая жильцов наверху и внизу… Но на поле боя грабеж и убийство не заменяют ни воинского искусства, ни воинского же благородства, даруемого пониманием благой цели.
Внештатный советник главы администрации президента Украины Алексей Николаевич Арестович признал, что вооруженные силы ДНР, ЛНР, РФ действуют грамотно и эффективно.
Открытым текстом напомню: Арестович – не только актер, но и умелый наследник Пауля Йозефа Фридриховича Геббельса. Если уж он перестал обещать скорую победу, значит, гнездо террора на юго-западе Руси обречено.
Обидно за общество в котором лидеров выбирают из лучших зубрил.
А хотелось чтоб Анатолий указывал хоть призрачную перспективу развития нашего общества
Вы хотите сделать из Анатолия писателя ?
Сейчас их нет даже среди писателей.
Если начальник выбирает себе в подчиненные с развитием ниже себя, то магистр останется нужным только на бумаге. После того как поработали мошенники в правительстве с новыми указами про магистров, то нужна новая система чтобы эта же правительство осталось работать.
В призрачной перспективе я вижу появление на свет целой плеяды писателей и актеров в новой эпохе России.
Кто далёк от власти, тот губит страну.
Москва отбирает деньги у всей России, а в замен диктует стратегию: чтоб крупные регионы давили меньшие, чтоб крупный город разорял меньшие поселения.
Такими темпами Россия перерастет в раковую опухоль.
Здесь у вас как то нарушена логическая цепочка.
Нет связки с выводом но вывод очень яркий для большинства.
Вы тренируетесь поднять пьяных матросов на борьбу с крупными городами ?
Лично я презираю каждого политика Запада, они не стремятся нести ответственность, они лишь рупоры.
Мне частично импонирует тактика Путина, за его стремление не прятаться от ответственности.
Многие в России набрали кредитов и ипотек, так что они думают он материальном, правда им не нужна, так что их не к чему не с агитируешь.
Ещё сталинский лауреат Иван Ефремов замечал беду советской системы, что нет разницы между зубрилой и мужем который радеет за развитие страны.