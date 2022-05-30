Донбасс очищается от Украины

Донбасс очищается от террористической группировки «Украина» неуклонно, хотя и не так быстро, как нам всем хочется.

Ведь на оккупированной его части за восемь лет создана система укреплений, туда в начале года свезены боеспособнейшие и несметные запасы всего, что стреляет и взрывается. Вдобавок террористы, как всегда и по всему миру, прикрываются живым щитом: ведь мирных жителей, да вдобавок еще и русских, им не жаль. Но все это лишь замедляет, но не отменяет результат.

Крупнейший в Луганской Народной Республике, да и на всем юго-западе Руси, химический комплекс тактически окружен. Бои уже на окраине Северодонецка, мосты между ним и Лисичанском разрушены или взяты под контроль, дороги к ним обоим перехвачены или простреливаются, так что котел уже почти закрыт. Основные транспортные узлы этой агломерации – Попасная и Рубежное – взяты еще на прошлой неделе, и враг уже не может даже отступить. По прикидке, там сейчас около десяти тысяч бойцов и боевиков. На днях взят контролирующий последние тропки бегства Красный Лиман (его террористы переименовали в Лиман в рамках своей программы декоммунизации – отмены исторической памяти).

Открытым текстом напоминаю: боевики под старым фальшивым польским лозунгом «Украина – не Россия» не только стреляют в спину отступающим. Немалую их часть еще и выучили англосаксонским основам тактики, поставили командирами в армию, и теперь, по сути, нет разницы между обычными вооруженными силами Украины и террористами: все они бодро занимают школы и больницы, ставят пушки под стены жилых домов, стреляют из окон средних этажей, удерживая жильцов наверху и внизу… Но на поле боя грабеж и убийство не заменяют ни воинского искусства, ни воинского же благородства, даруемого пониманием благой цели.

Внештатный советник главы администрации президента Украины Алексей Николаевич Арестович признал, что вооруженные силы ДНР, ЛНР, РФ действуют грамотно и эффективно.

Открытым текстом напомню: Арестович – не только актер, но и умелый наследник Пауля Йозефа Фридриховича Геббельса. Если уж он перестал обещать скорую победу, значит, гнездо террора на юго-западе Руси обречено.