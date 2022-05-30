Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об индексации с 1 июня минимального размера оплаты труда (МРОТ), прожиточного минимума и пенсий. Об этом он сообщил в ходе совещания с вице-премьерами.

«На прошлой неделе президент [РФ Владимир Путин] провёл заседание президиума Госсовета, на котором поручил принять целый пакет мер социальной поддержки. Как подчеркнул глава государства, рост благосостояния и качества жизни людей является ключевым, неизменным приоритетом. Прежде всего речь идёт об индексации с 1 июня на 10% МРОТ, прожиточного минимума и страховых пенсий неработающих пенсионеров. Соответствующее постановление подписано, – сказал он. – Для поддержки свыше 50-ти млн граждан в федеральном бюджете предусмотрели более 500 млрд рублей».

Теперь неработающие пенсионеры в среднем ежемесячно станут получать 19 360 рублей. МРОТ увеличится до 15 279 руб. По словам Мишустина, таким образом, вырастут зарплаты более 4 млн работников.

«Прожиточный минимум на душу населения составит 13 919 руб., для трудоспособного населения – 15 172 руб., для детей – 13 501 руб., для пенсионеров – 11 970 руб. <…> В общей сложности выплаты, привязанные к прожиточному минимуму, получают около 15 млн человек», – уточняет пресс-служба Кабмина.

Всего на эти цели из федерального бюджета будет выделено 509,7 млрд рублей. Из них 472,4 млрд рублей пойдёт на индексацию пенсий.

«Правительство продолжит оказывать всю необходимую помощь тем, кто в ней нуждается», – заключил Мишустин.

По материалам сайта Кабмина РФ